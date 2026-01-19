Военнослужащие-срочники не смогут получать кредиты: изменения в правила
Проект устанавливает порядок обмена сведениями между Министерством обороны РК и кредитными бюро о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих для предоставления отсрочки платежа по займу и отражения сведений в кредитном отчете физического лица о прохождении им срочной воинской службы либо его увольнении.
Также проектом предусмотрена необходимость банков и микрофинансовых организаций при поступлении заявки физического лица призывного возраста на получение кредита проверять его статус в кредитном отчете и в случае наличия сведений о прохождении им срочной службы отказывать в заявке.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 февраля.
Ранее сообщалось, что разработан механизм запрета на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы.
30 июня 2025 года глава государства подписал закон, который в том числе вводит запрет на предоставление займов военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы.
Материал по теме
Проект приказа разработан в рамках реализации этого закона.