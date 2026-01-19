#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
512.16
594.72
6.57
Право

Военнослужащие-срочники не смогут получать кредиты: изменения в правила

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 16:14 Фото: Zakon.kz
Подготовлено постановление АРРФР, которым вносятся изменения в Правила обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа.

Проект устанавливает порядок обмена сведениями между Министерством обороны РК и кредитными бюро о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих для предоставления отсрочки платежа по займу и отражения сведений в кредитном отчете физического лица о прохождении им срочной воинской службы либо его увольнении.

Также проектом предусмотрена необходимость банков и микрофинансовых организаций при поступлении заявки физического лица призывного возраста на получение кредита проверять его статус в кредитном отчете и в случае наличия сведений о прохождении им срочной службы отказывать в заявке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 февраля.

Ранее сообщалось, что разработан механизм запрета на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы.

30 июня 2025 года глава государства подписал закон, который в том числе вводит запрет на предоставление займов военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 16:14
В Казахстане обновили правила призыва на воинскую службу

Проект приказа разработан в рамках реализации этого закона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Разработан механизм запрета на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы
16:12, 03 июля 2025
Разработан механизм запрета на выдачу кредитов военнослужащим срочной службы
Как будут обмениваться данными о солдатах-срочниках для предоставления кредитных каникул
11:46, 13 августа 2024
Как будут обмениваться данными о солдатах-срочниках для предоставления кредитных каникул
Установлен порядок получения данных о призванных на срочную воинскую службу до предоставления кредита
11:40, 03 сентября 2025
Установлен порядок получения данных о призванных на срочную воинскую службу до предоставления кредита
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: