Квартиры в Казахстане в два раза дешевле, чем в России

Казахстан сохраняет одни из самых невысоких цен на жилье в мире, что подтверждается международными рейтингами. По стоимости квадратного метра квартиры в центре городов РК находится на 13-м месте среди 97 стран и занимает самую низкую позицию среди стран бывшего СССР, сообщает Zakon.kz.

Рейтинги портала Numbeo полностью опровергают мифы о чрезмерной дороговизне жилья в Казахстане. Аналитики рассматривали два ключевых показателя – стоимость покупки квартиры в центре города и за его пределами.

Начнем сравнение со стран СНГ (по цене за кв. м в центре города):

Казахстан: 1235,4 доллара (13-е место);

Украина: 1532 доллара (21-е место);

Узбекистан: 1733 доллара (25-е место);

Беларусь: 1837,2 доллара (28-е место);

Азербайджан: 2027,6 доллара (34-е место);

Молдова: 2408,5 доллара (42-е место);

Россия: 2866,5 доллара (50-е место).

Таким образом, стоимость жилья в центре Казахстана почти в два раза ниже, чем в России, и заметно ниже, чем в Беларуси и Украине. По цене это сопоставимо с такими территориями, как Палестина (1154,3 доллара) и Иран (1123,1 доллара), отмечают специалисты Finprom.

В целом рейтинг выглядит так:

Фото: Zakon.kz

Как видно, исследование показывает колоссальную разницу между самыми дорогими и самыми доступными рынками жилья.

Лидером (самое дорогое жилье) является Сингапур (97-е место в рейтинге), где средняя стоимость квадратного метра достигает 22 555,4 доллара.

(97-е место в рейтинге), где средняя стоимость квадратного метра достигает 22 555,4 доллара. На втором месте идет Швейцария (96-е место) – 19 423,4 доллара за кв. м. На третьем месте – Южная Корея (95-е место) – 13 047,5 доллара за кв. м.

(96-е место) – 19 423,4 доллара за кв. м. На третьем месте – (95-е место) – 13 047,5 доллара за кв. м. Аутсайдерами (самое доступное жилье) являются страны с минимальной стоимостью: Куба (1-е место) – 373,8 доллара за кв. м., Венесуэла (2-е место) – 567,8 доллара за кв. м., Ливия (3-е место) – 647,5 доллара за кв. м.

Что касается стоимости жилья за пределами центра города, здесь Казахстан занимает 16-е место в мире со средней стоимостью квадратного метра в 867 долларов США. По этому показателю республика также находится ниже уровня Украины и рядом с Палестиной.

Фото: Zakon.kz

Фактором, обеспечивающим относительную доступность, остается устойчивый рост предложения на рынке. В текущем году был побит очередной рекорд: за 10 месяцев в эксплуатацию введено уже 14,6 млн кв. м жилья. Этот показатель выше прошлогоднего (14 млн кв. м) и в три раза превышает объемы десятилетней давности (7 млн кв. м). Увеличение объемов строительства, наряду с развитием жилищных программ, позволяет поддерживать устойчивый спрос и дает возможность гражданам с невысокими доходами стать владельцами жилья.

