Финансы

Квартиры в Казахстане в два раза дешевле, чем в России

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 12:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстан сохраняет одни из самых невысоких цен на жилье в мире, что подтверждается международными рейтингами. По стоимости квадратного метра квартиры в центре городов РК находится на 13-м месте среди 97 стран и занимает самую низкую позицию среди стран бывшего СССР, сообщает Zakon.kz.

Рейтинги портала Numbeo полностью опровергают мифы о чрезмерной дороговизне жилья в Казахстане. Аналитики рассматривали два ключевых показателя – стоимость покупки квартиры в центре города и за его пределами.

Начнем сравнение со стран СНГ (по цене за кв. м в центре города):

  • Казахстан: 1235,4 доллара (13-е место);
  • Украина: 1532 доллара (21-е место);
  • Узбекистан: 1733 доллара (25-е место);
  • Беларусь: 1837,2 доллара (28-е место);
  • Азербайджан: 2027,6 доллара (34-е место);
  • Молдова: 2408,5 доллара (42-е место);
  • Россия: 2866,5 доллара (50-е место).

Таким образом, стоимость жилья в центре Казахстана почти в два раза ниже, чем в России, и заметно ниже, чем в Беларуси и Украине. По цене это сопоставимо с такими территориями, как Палестина (1154,3 доллара) и Иран (1123,1 доллара), отмечают специалисты Finprom.

В целом рейтинг выглядит так:

Фото: Zakon.kz

Как видно, исследование показывает колоссальную разницу между самыми дорогими и самыми доступными рынками жилья.

  • Лидером (самое дорогое жилье) является Сингапур (97-е место в рейтинге), где средняя стоимость квадратного метра достигает 22 555,4 доллара.
  • На втором месте идет Швейцария (96-е место) – 19 423,4 доллара за кв. м. На третьем месте – Южная Корея (95-е место) – 13 047,5 доллара за кв. м.
  • Аутсайдерами (самое доступное жилье) являются страны с минимальной стоимостью: Куба (1-е место) – 373,8 доллара за кв. м., Венесуэла (2-е место) – 567,8 доллара за кв. м., Ливия (3-е место) – 647,5 доллара за кв. м.

Что касается стоимости жилья за пределами центра города, здесь Казахстан занимает 16-е место в мире со средней стоимостью квадратного метра в 867 долларов США. По этому показателю республика также находится ниже уровня Украины и рядом с Палестиной.

Фото: Zakon.kz

Фактором, обеспечивающим относительную доступность, остается устойчивый рост предложения на рынке. В текущем году был побит очередной рекорд: за 10 месяцев в эксплуатацию введено уже 14,6 млн кв. м жилья. Этот показатель выше прошлогоднего (14 млн кв. м) и в три раза превышает объемы десятилетней давности (7 млн кв. м). Увеличение объемов строительства, наряду с развитием жилищных программ, позволяет поддерживать устойчивый спрос и дает возможность гражданам с невысокими доходами стать владельцами жилья.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане наблюдается растущий разрыв между стоимостью жилья и финансовыми возможностями большинства домохозяйств.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
