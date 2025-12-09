#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Финансы

Когда иностранные компании должны платить налог в Казахстане

бухгалтерия, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 18:48 Фото: freepik
Комитет госдоходов напомнил, в каких случаях нерезиденты обязаны уплачивать налог с доходов, связанных с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Согласно Налоговому кодексу, нерезидент обязан платить налог в Казахстане, если получает доходы из источников в РК.

Перечень таких доходов определен статьей 644 Налогового кодекса.

К доходам из источников в Казахстане относятся:

  • работы и услуги, выполненные на территории Республики Казахстан (пп.2 п.1 ст.644);
  • управленческие, финансовые, консультационные, инжиниринговые, маркетинговые, аудиторские и юридические услуги, оказанные нерезидентом за пределами Казахстана (пп. 3 п. 1 ст. 644).

Если деятельность нерезидента не приводит к образованию постоянного учреждения в РК, то такие доходы:

  • облагаются корпоративным подоходным налогом у источника выплаты (КПН у ИВ),
  • без вычетов,
  • по ставке 20%.

Налог удерживает компания-заказчик в Казахстане, являющаяся налоговым агентом.

По пп. 11 п. 9 ст. 645 Налогового кодекса не подлежат налогообложению доходы от работ и услуг, выполненных полностью за пределами Казахстана, за исключением доходов, указанных в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 644 Налогового кодекса.

То есть: если нерезидент оказывает услуги только за рубежом и эти услуги не входят в специальные категории, прописанные в кодексе, то такие доходы не облагаются налогом в Казахстане.

Что это означает для бизнеса?

Иностранные компании, работающие в Казахстане или оказывающие услуги для казахстанских заказчиков, должны учитывать, где фактически выполняются услуги.

Если услуги выполняются в Казахстане, заказчик удерживает налог у источника.

Если услуги оказываются полностью за границей и доходы от таких услуг не относятся к специальным видам доходов, указанных в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 644 Налогового кодекса, – налог не применяется.

"Такие правила обеспечивают ясность, исключают двойное налогообложение и способствуют честной деловой практике", – отметили в КГД.

Ранее стало известно, сколько задолжали казахстанцы по налогам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Как платить налог за проданное авто
16:01, 19 марта 2024
Как платить налог за проданное авто
Как платить налоги физическим лицам-нерезидентам
17:37, 20 июля 2023
Как платить налоги физическим лицам-нерезидентам
Как платить налог на транспорт в Казахстане
17:53, 11 января 2024
Как платить налог на транспорт в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: