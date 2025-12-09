Когда иностранные компании должны платить налог в Казахстане

Комитет госдоходов напомнил, в каких случаях нерезиденты обязаны уплачивать налог с доходов, связанных с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Согласно Налоговому кодексу, нерезидент обязан платить налог в Казахстане, если получает доходы из источников в РК.

Перечень таких доходов определен статьей 644 Налогового кодекса.

К доходам из источников в Казахстане относятся:

работы и услуги, выполненные на территории Республики Казахстан (пп.2 п.1 ст.644);

управленческие, финансовые, консультационные, инжиниринговые, маркетинговые, аудиторские и юридические услуги, оказанные нерезидентом за пределами Казахстана (пп. 3 п. 1 ст. 644).

Если деятельность нерезидента не приводит к образованию постоянного учреждения в РК, то такие доходы:

облагаются корпоративным подоходным налогом у источника выплаты (КПН у ИВ),

без вычетов,

по ставке 20%.

Налог удерживает компания-заказчик в Казахстане, являющаяся налоговым агентом.

По пп. 11 п. 9 ст. 645 Налогового кодекса не подлежат налогообложению доходы от работ и услуг, выполненных полностью за пределами Казахстана, за исключением доходов, указанных в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 644 Налогового кодекса.

То есть: если нерезидент оказывает услуги только за рубежом и эти услуги не входят в специальные категории, прописанные в кодексе, то такие доходы не облагаются налогом в Казахстане.

Что это означает для бизнеса?

Иностранные компании, работающие в Казахстане или оказывающие услуги для казахстанских заказчиков, должны учитывать, где фактически выполняются услуги.

Если услуги выполняются в Казахстане, заказчик удерживает налог у источника.

Если услуги оказываются полностью за границей и доходы от таких услуг не относятся к специальным видам доходов, указанных в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 644 Налогового кодекса, – налог не применяется.

"Такие правила обеспечивают ясность, исключают двойное налогообложение и способствуют честной деловой практике", – отметили в КГД.

