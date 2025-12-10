#Казахстан в сравнении
Финансы

Казахстанцы не верят в снижение инфляции даже через пять лет – Нацбанк

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 11:56 Фото: pixabay
Ноябрьский опрос Нацбанка РК фиксирует тревогу в инфляционных ожиданиях. Средний прогноз инфляции на 5 лет достиг 14,9% – максимума за весь год. Фактически это сигнал того, что население перестает верить в способность регулятора удержать цены под контролем вдолгую, сообщает Zakon.kz.

Краткосрочные ожидания по росту цен на ближайшие 12 месяцев остаются на уровне 13,6% – это среднее значение всего 2025 года за исключением мая и июля (14,1% и 14,2%). Воспринимаемая инфляция за прошедшие 12 месяцев также самая высокая за год – 12,8%.

Разрыв между стабилизацией краткосрочных ожиданий (13,6%) и ростом долгосрочных (14,9%) указывает на два ключевых вывода.

  1. Инфляция в сознании стала нормой: казахстанцы закладывают двузначный рост цен как структурную особенность экономики.
  2. Сильная "эрозия доверия": долгосрочный прогноз (14,9%) заметно превышает фактическую ноябрьскую инфляцию – 12,4% год к году (в октябре – 12,6%).

Что касается текущего момента, то в ноябре рост цен наиболее ощутим в сегменте базовых товаров:

  • Продукты питания: доля тех, кто заметил удорожание, выросла до 82,5% (в октябре – 80,4%). Чаще всего – мясо, фрукты и овощи.
  • Цены на непродовольственные товары чуть снизились – 8% против 8,9% месяцем ранее. Главные точки роста – лекарства и одежда.
  • Уменьшилось восприятие роста цен на услуги ЖКХ– 6,1% против 7,4% в октябре. При этом казахстанцы чаще всего отмечают подорожание интернета и мобильной связи.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на закрепление высоких инфляционных ожиданий, потребительский оптимизм в ноябре неожиданно вырос. Индекс настроений поднялся до 101,7 (октябрь – 99,1), растет готовность к крупным покупкам.

На вопрос: "Как вы считаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы совершать крупные покупки/расходы?", 16,7% респондентов ответили, что хорошее, 49,6% сказали, что время обычное, как всегда.

Вывод очень простой: сочетание краткосрочного оптимизма и долгосрочного пессимизма – симптом противоречивой экономической картины. Люди готовы тратить сегодня, но не верят, что инфляция снизится завтра.

Отметим, что опрос по Казахстану проводится Нацбанком регулярно раз в месяц среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях, включая все областные центры, а также города Астана, Алматы и Шымкент. В каждом опросе участвуют 1500 респондентов.

Ранее мы сообщили, что, по данным статистики, инфляцию в Казахстане разгоняют цены на гостиницы, рестораны, еду и транспорт.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
