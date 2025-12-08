Инфляцию в Казахстане разгоняют цены на гостиницы, рестораны, еду и транспорт
Однако за общим показателем скрывается неравномерное инфляционное давление. По данным БНС АСПиР РК, четыре категории растут значительно быстрее, являясь главными ускорителями роста цен.
Поесть, поехать, отдохнуть все дороже и дороже
Категории, цены в которых превысили отметку в 12,4% годового роста, формируют основное инфляционное бремя.
- Рестораны и гостиницы: эта категория показала самый высокий рост цен среди всех видимых секторов – 15,7% (индекс 115,7 к ноябрю 2024 г.).
- Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 13,4%.
- Стоимость транспортных услуг увеличилась на 12,5% за год, также превысив общий уровень инфляции.
Характерно, что даже сектор "Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" не дали такого бурного роста цен (всего 9,9% за год) как эти три категории. В месячной динамике зафиксирована даже дефляция: стоимость услуг в этой категории снизилась на 0,2% к октябрю 2025 года (индекс 99,8).
Материал по теме
Связь и образование сдерживают цены
На фоне высоких темпов роста в ключевых секторах, некоторые категории демонстрируют признаки ценовой стабильности, сдерживая дальнейшее ускорение индекса:
- Связь: единственный крупный сектор, где рост цен за год остался минимальным, составив всего 4,7% к ноябрю 2024 года.
- Цены на образовательные услуги выросли на 8,6%, что существенно ниже среднего уровня.
Материал по теме
Долгосрочный шок: цены с 2020 года
Оценка долгосрочной динамики цен подтверждает глубину инфляционного шока: общий ИПЦ с декабря 2020 года вырос на 73,2% (индекс 173,2).
То есть, по покупательной способности 10 000 тенге декабря 2020 года сегодня эквивалентны 17 320 тенге.
Продукты питания и жилищные услуги/топливо выросли на 76,4% и 78,4% соответственно с конца 2020 года.
В противовес этому, сектор "Связь" за тот же период показала самый низкий кумулятивный рост – всего 30% (индекс 130,0), подтверждая свою роль главного стабилизатора цен.
Ранее мы рассказали, что в разных городах Казахстана инфляция может различаться почти на 9%.