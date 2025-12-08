Инфляцию в Казахстане разгоняют цены на гостиницы, рестораны, еду и транспорт

В ноябре 2025 года годовая инфляция в Казахстане зафиксирована на уровне 12,4%, что отражает индекс потребительских цен (ИПЦ) на отметке 112,4% к ноябрю 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Однако за общим показателем скрывается неравномерное инфляционное давление. По данным БНС АСПиР РК, четыре категории растут значительно быстрее, являясь главными ускорителями роста цен.

Поесть, поехать, отдохнуть все дороже и дороже

Категории, цены в которых превысили отметку в 12,4% годового роста, формируют основное инфляционное бремя.

Рестораны и гостиницы: эта категория показала самый высокий рост цен среди всех видимых секторов – 15,7% (индекс 115,7 к ноябрю 2024 г.).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 13,4%.

выросли на 13,4%. Стоимость транспортных услуг увеличилась на 12,5% за год, также превысив общий уровень инфляции.

Характерно, что даже сектор "Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" не дали такого бурного роста цен (всего 9,9% за год) как эти три категории. В месячной динамике зафиксирована даже дефляция: стоимость услуг в этой категории снизилась на 0,2% к октябрю 2025 года (индекс 99,8).

Связь и образование сдерживают цены

На фоне высоких темпов роста в ключевых секторах, некоторые категории демонстрируют признаки ценовой стабильности, сдерживая дальнейшее ускорение индекса:

Связь: единственный крупный сектор, где рост цен за год остался минимальным, составив всего 4,7% к ноябрю 2024 года.

Цены на образовательные услуги выросли на 8,6%, что существенно ниже среднего уровня.

Долгосрочный шок: цены с 2020 года

Оценка долгосрочной динамики цен подтверждает глубину инфляционного шока: общий ИПЦ с декабря 2020 года вырос на 73,2% (индекс 173,2).

То есть, по покупательной способности 10 000 тенге декабря 2020 года сегодня эквивалентны 17 320 тенге.

Продукты питания и жилищные услуги/топливо выросли на 76,4% и 78,4% соответственно с конца 2020 года.

В противовес этому, сектор "Связь" за тот же период показала самый низкий кумулятивный рост – всего 30% (индекс 130,0), подтверждая свою роль главного стабилизатора цен.

