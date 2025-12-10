Как поведет себя золото в 2026 году – прогнозы экспертов

Золото заканчивает 2025 год с мощным "бычьим" импульсом. С января его мировая цена выросла на 56,5% и достигла 4227 долларов за унцию по данным COMEX на 10 декабря, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане картина не менее впечатляющая. Грамм золота сегодня стоит 69 587,22 тенге, тогда как год назад – 44 984,27 тенге. Абсолютный рост составил 24 602,95 тенге, а подорожание – примерно 54,7%. Такого роста казахстанский розничный рынок не видел много лет.

Прогнозы: золото может стоить до 5000 долларов за унцию

Несколько крупных мировых банков в декабре обновили свои прогнозы на 2026 год. Консенсус крайне оптимистичен: золото способно подняться в диапазон 4500-5000 долларов за унцию.

Deutsche Bank прогнозирует рост цены до 4450-5000 долларов за унцию благодаря устойчивому спросу центробанков и стабилизации инвестиционных потоков.

UBS (швейцарский финансовый холдинг, ведущий мировой поставщик финансовых услуг) остановился на диапазоне 4500-4900 долларов, ссылаясь на инвестиционный спрос через ETF и геополитическую нервозность.

Bank of America и Goldman Sachs оценивают потенциал роста до 5000 долларов, если валюта США ослабнет, а центробанки продолжат наращивать золотые резервы.

Действительно, по данным Банка международных расчетов, официальный сектор продолжает диверсифицировать резервы, отказываясь от доллара США. Ожидается, что центральные банки закупят около 900 тонн золота в 2025 году – спрос остается значительно выше долгосрочных средних показателей и выступает сильной поддержкой для цены металла.

Фактически банки видят в золоте один из немногих активов, который выигрывает при любом раскладе, кроме глобального ускорения роста и укрепления доллара.

Четыре сценария будущего

Экономист Руслан Султанов, анализируя отчет Gold Outlook 2026, описывает четыре сценария, которые определят траекторию золота в следующем году. Эти сценарии отражают главный вопрос глобальных рынков: входит ли мир в период мягкого остывания, глубокого замедления или нового инфляционного цикла?

Сценарий 1: макроконсенсус без резких поворотов

Рост мировой экономики – около 2,7-2,8%, инфляция постепенно спадает, доллар слегка укрепляется, а ФРС снижает ставку примерно на 75 базисных пунктов.

Что это значит:

экономика стабильна,

шоков нет,

рынки живут в режиме "спокойного ожидания".

В таком режиме золото становится "тихим стабилизатором" – без яркого роста, но и без падения.

Сценарий 2: Shallow slip – мягкое замедление экономики

Признаки:

слабость рынка труда,

охлаждение переоцененных AI-секторов,

падение потребительской активности.

ФРС снижает ставку глубже ожиданий, доллар ослабевает. Потенциал золота: +5%…+15%.

Инвесторы в условиях неопределенности уходят в защитные активы, что усиливает позиции золота.

Сценарий 3: Doom loop – синхронное замедление экономики

Это не базовый сценарий, но он способен полностью изменить рынок.

Его логика:

геополитические всплески,

падение мирового спроса,

сокращение инвестиций,

снижение расходов домохозяйств,

потеря доверия бизнеса и потребителей.

ФРС резко снижает ставку – до 175 базисных пунктов ниже текущего уровня. Доллар слабеет. Итог: золото становится активом "защищаться любой ценой". Рост может достигать +30%.

Сценарий 4: Reflation return – экономика перегревается, золото теряет позиции

Если фискальная политика США подстегнет экономику сильнее ожидаемого, инфляция развернется вверх. ФРС удержит ставки высокими или даже повысит их на 25-50 пунктов. Доллар укрепится, доходности вырастут. Золото в этой среде может потерять 5%… 20%.

Когда на рынках включается режим "рост любой ценой", инвесторы выходят из защитных активов, и золото теряет импульс.

Общий вывод, который делает экономист, такой: шансы на рост выше, чем на падение. Если собрать все четыре сценария, то только один ведет к снижению золота, два предполагают рост и один – стабильность.

"Распределение рисков смещено в пользу золота. Для инвестора в 2026 году вопрос не в том, вырастет ли металл, а какой макроэкономический режим станет доминирующим". Руслан Султанов

Все сказанное, увы, отражает искаженную сущность XXI века. В условиях, когда неопределенность перестает быть аномалией и становится фоном, золото превращается не в средство спекуляции, а в элемент стратегической архитектуры капитала.

Ранее мы сообщили, что Казахстан стал крупнейшим покупателем золота в мире.