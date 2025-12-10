#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
514.74
599.36
6.71
Финансы

Как поведет себя золото в 2026 году – прогнозы экспертов

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 16:18 Фото: pexels
Золото заканчивает 2025 год с мощным "бычьим" импульсом. С января его мировая цена выросла на 56,5% и достигла 4227 долларов за унцию по данным COMEX на 10 декабря, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане картина не менее впечатляющая. Грамм золота сегодня стоит 69 587,22 тенге, тогда как год назад – 44 984,27 тенге. Абсолютный рост составил 24 602,95 тенге, а подорожание – примерно 54,7%. Такого роста казахстанский розничный рынок не видел много лет.

Прогнозы: золото может стоить до 5000 долларов за унцию

Несколько крупных мировых банков в декабре обновили свои прогнозы на 2026 год. Консенсус крайне оптимистичен: золото способно подняться в диапазон 4500-5000 долларов за унцию.

  • Deutsche Bank прогнозирует рост цены до 4450-5000 долларов за унцию благодаря устойчивому спросу центробанков и стабилизации инвестиционных потоков.
  • UBS (швейцарский финансовый холдинг, ведущий мировой поставщик финансовых услуг) остановился на диапазоне 4500-4900 долларов, ссылаясь на инвестиционный спрос через ETF и геополитическую нервозность.
  • Bank of America и Goldman Sachs оценивают потенциал роста до 5000 долларов, если валюта США ослабнет, а центробанки продолжат наращивать золотые резервы.

Действительно, по данным Банка международных расчетов, официальный сектор продолжает диверсифицировать резервы, отказываясь от доллара США. Ожидается, что центральные банки закупят около 900 тонн золота в 2025 году – спрос остается значительно выше долгосрочных средних показателей и выступает сильной поддержкой для цены металла.

Фактически банки видят в золоте один из немногих активов, который выигрывает при любом раскладе, кроме глобального ускорения роста и укрепления доллара.

золото, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 16:18

Фото: Zakon.kz

Четыре сценария будущего

Экономист Руслан Султанов, анализируя отчет Gold Outlook 2026, описывает четыре сценария, которые определят траекторию золота в следующем году. Эти сценарии отражают главный вопрос глобальных рынков: входит ли мир в период мягкого остывания, глубокого замедления или нового инфляционного цикла?

Сценарий 1: макроконсенсус без резких поворотов

Рост мировой экономики – около 2,7-2,8%, инфляция постепенно спадает, доллар слегка укрепляется, а ФРС снижает ставку примерно на 75 базисных пунктов.

Что это значит:

  • экономика стабильна,
  • шоков нет,
  • рынки живут в режиме "спокойного ожидания".

В таком режиме золото становится "тихим стабилизатором" – без яркого роста, но и без падения.

Сценарий 2: Shallow slip – мягкое замедление экономики

Признаки:

  • слабость рынка труда,
  • охлаждение переоцененных AI-секторов,
  • падение потребительской активности.
  • ФРС снижает ставку глубже ожиданий, доллар ослабевает. Потенциал золота: +5%…+15%.

Инвесторы в условиях неопределенности уходят в защитные активы, что усиливает позиции золота.

Сценарий 3: Doom loop – синхронное замедление экономики

Это не базовый сценарий, но он способен полностью изменить рынок.

Его логика:

  • геополитические всплески,
  • падение мирового спроса,
  • сокращение инвестиций,
  • снижение расходов домохозяйств,
  • потеря доверия бизнеса и потребителей.

ФРС резко снижает ставку – до 175 базисных пунктов ниже текущего уровня. Доллар слабеет. Итог: золото становится активом "защищаться любой ценой". Рост может достигать +30%.

Сценарий 4: Reflation return – экономика перегревается, золото теряет позиции

Если фискальная политика США подстегнет экономику сильнее ожидаемого, инфляция развернется вверх. ФРС удержит ставки высокими или даже повысит их на 25-50 пунктов. Доллар укрепится, доходности вырастут. Золото в этой среде может потерять 5%… 20%.

Когда на рынках включается режим "рост любой ценой", инвесторы выходят из защитных активов, и золото теряет импульс.

Общий вывод, который делает экономист, такой: шансы на рост выше, чем на падение. Если собрать все четыре сценария, то только один ведет к снижению золота, два предполагают рост и один – стабильность.

"Распределение рисков смещено в пользу золота. Для инвестора в 2026 году вопрос не в том, вырастет ли металл, а какой макроэкономический режим станет доминирующим".Руслан Султанов

Все сказанное, увы, отражает искаженную сущность XXI века. В условиях, когда неопределенность перестает быть аномалией и становится фоном, золото превращается не в средство спекуляции, а в элемент стратегической архитектуры капитала.

Ранее мы сообщили, что Казахстан стал крупнейшим покупателем золота в мире.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Банкиры советуют торопиться: золото в 2026 году подорожает на 25%
15:52, 26 ноября 2025
Банкиры советуют торопиться: золото в 2026 году подорожает на 25%
Выяснилось, как долго будут снижаться цены на золото
02:30, 19 октября 2025
Выяснилось, как долго будут снижаться цены на золото
Стоимость золота еще раз неожиданно изменилась
04:30, 15 октября 2025
Стоимость золота еще раз неожиданно изменилась
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: