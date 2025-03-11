Россия, Китай, Узбекистан: кто снабжает Казахстан овощами

Казахстан, как и многие другие страны, зависит от импорта овощей для обеспечения потребностей своего населения. Однако сегодня на рынке происходят заметные изменения в структуре поставок, сообщает Zakon.kz.

Импорт продовольствия растет

В 2024 году Казахстан импортировал продукты питания на сумму 4 млрд долларов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Что касается овощей, то в 2024 году Казахстан импортировал 478,7 тыс. тонн (на 5% меньше, чем в 2023 году). Однако, несмотря на снижение объемов, из-за роста цен общая стоимость импорта увеличилась на 16,2%, составив 175,7 млн долларов.

"Вообще же рост импорта продовольственной продукции продолжается уже 8 лет", – отмечают специалисты.

"Начиная с 2025 года объемы в долларовом выражении выросли в 2,3 раза, тогда как в физическом выражении увеличение составило всего 7,7%, что указывает на значительное удорожание закупаемых продтоваров". Tradereport.kz.

Фото: Tradereport.kz.

Россия: рост поставок огурцов и капусты

Что касается овощей, то их основным поставщиком в Казахстан остается Россия. В 2024 году увеличились поставки огурцов на 36,4%, до 1,3 тыс. тонн, и капусты на 21%, до 1,9 тыс. тонн.

Узбекистан: снижение по луку и чесноку

Узбекистан традиционно является одним из основных поставщиков овощей в Казахстан. В 2024 году страна поставила 122,6 тыс. тонн лука и чеснока, однако это на 15,2% меньше, чем в предыдущем году. В то же время Узбекистан значительно увеличил поставки капусты – в 1,5 раза, до 70,6 тыс. тонн.

Китай: резкий рост поставок отдельных видов овощей

Китай демонстрирует заметный рост в поставках отдельных видов овощей. В 2024 году импорт лука и чеснока из Китая вырос на 45%, достигнув 4,9 тыс. тонн. Также увеличились поставки капусты – в 2,6 раза, до 5,3 тыс. тонн, и огурцов – в 2,7 раза, до 4,2 тыс. тонн. Поставки томатов из Китая увеличились в 2,1 раза.

Таджикистан: сокращение поставок лука и чеснока

Таджикистан также является традиционным поставщиком лука и чеснока. Однако в 2024 году поставки из этой страны сократились в 3,3 раза, до 17,9 тыс. тонн.

"Как видим, в 2024 году на рынке овощей в Казахстане произошли заметные изменения. С одной стороны, снизился общий объем импорта, но выросла его стоимость", – отмечает ведущий аналитик инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Изменилась структура поставок. Россия остается ключевым поставщиком продуктов питания, но и Китай увеличил свою долю на рынке овощей, в то время как поставки из традиционных стран-поставщиков, таких как Узбекистан и Таджикистан, по некоторым позициям сократились". Ергазы Таубаев

Динамика по отдельным видам овощей

Лук и чеснок. Общий объем импорта сократился на 30,4%, до 146,6 тыс. тонн. Снижение произошло в основном за счет сокращения поставок из Узбекистана и Таджикистана.

Огурцы. Импорт сократился на 5,3%, до 13,7 тыс. тонн. Снизились поставки из Ирана и Узбекистана, но выросли из России, Китая и Афганистана.

Капуста. Импорт увеличился в 1,5 раза, до 80,4 тыс. тонн. Рост произошел за счет увеличения поставок из Узбекистана и Китая.

Морковь, редис, свекла и репа. Импорт увеличился на 27%, до 61,5 тыс. тонн.

Томаты. Импорт увеличился на 9%, до 60,8 тыс. тонн.

Баклажаны, шпинат, перец и спаржа. Импорт увеличился на 11,7%, до 57,6 тыс. тонн.

Рост цен на овощи в Казахстане выше, чем у соседей

В конце добавим, что в Казахстане, который во многом зависит от импорта овощей и фруктов, цены на эту продукцию растут быстрее, чем в соседних странах. Как отмечает Ranking.kz, в декабре 2024 года фрукты в Казахстане подорожали на 12,4% в годовом исчислении. В то же время в Узбекистане наблюдалось снижение цен на фрукты на 18,2%.

Схожая тенденция наблюдается и на рынке овощей. В то время как в Казахстане овощи стали дороже на 3,8% в годовом выражении, в Узбекистане этот показатель составил всего 0,7%. Разница в динамике цен существенна для большинства овощных позиций, таких как свекла, лук, огурцы и томаты. Исключением является картофель, который подорожал примерно одинаково: на 37,7% в городах Казахстана и на 39,9% в Узбекистане.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году главными драйверами продовольственной инфляции в Казахстане стали овощи.