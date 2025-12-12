#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

Алматы ждет недолгое тепло, а Астану и Шымкент – мощный штормовой ветер: погода на 13-15 декабря

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 15:46 Фото: Zakon.kz
Жителям Алматы и Шымкента в выходные, 13 и 14 декабря 2025 года, повезет с погодой. Температура прогреется до +8°С и +12°С, соответственно. Однако уже с понедельника столбики термометра начнут понижаться, сообщает Zakon.kz.

Такие данные предоставили синоптики РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 13 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С.
  • 14 декабря: переменная облачность, днем временами снег, низовая метель. Днем порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.
  • 15 декабря: облачно, временами снег, метель. Временами порывы ветра поднимутся до 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью и днем -9-11°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 13 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +6-8°С.
  • 14 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +6-8°С.
  • 15 декабря: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Температура воздуха ночью и днем -2°С, днем с дальнейшим понижением.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 13 декабря: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С.
  • 14 декабря: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь. Временами порывы ветра поднимутся до 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.
  • 15 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег, гололед. Ночью порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем -2°С.

Ранее метеорологи выступили с предупреждением: морозный антициклон покидает Казахстан, а на смену ему идет мощный циклон, который принесет настоящий хаос в погоду страны с 13 по 15 декабря 2025 года.

