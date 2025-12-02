#АЭС в Казахстане
Общество

Монеты с египетскими богами выпускает Нацбанк Казахстана

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 06:56 Фото: Zakon.kz
С 3 декабря 2025 года Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты MYSYRLYQ TANYM из серии монет "Идеи мироздания", сообщает Zakon.kz.

Дизайн монеты MYSYRLYQ TANYM объединяет древнеегипетское и современное видение мира, передает пресс-служба Нацбанка. На танталовой части монеты изображены египетские боги, на серебряной – символы технологий и их трансформация.

Составная коллекционная монета MYSYRLYQ TANYM изготовлена по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Номинал монеты – две тыс. тенге, тираж составил 400 штук.

Фото: Национальный банк Казахстана

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны".Национальный Банк Казахстана

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Годовая инфляция в Казахстане в ноябре 2025 года продолжила замедление, составив 12,4%.

Фото Алия Абди
Алия Абди
