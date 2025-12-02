Монеты с египетскими богами выпускает Нацбанк Казахстана

С 3 декабря 2025 года Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты MYSYRLYQ TANYM из серии монет "Идеи мироздания", сообщает Zakon.kz.

Дизайн монеты MYSYRLYQ TANYM объединяет древнеегипетское и современное видение мира, передает пресс-служба Нацбанка. На танталовой части монеты изображены египетские боги, на серебряной – символы технологий и их трансформация.

Составная коллекционная монета MYSYRLYQ TANYM изготовлена по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Номинал монеты – две тыс. тенге, тираж составил 400 штук.

Фото: Национальный банк Казахстана

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны". Национальный Банк Казахстана

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

