Монеты с египетскими богами выпускает Нацбанк Казахстана
С 3 декабря 2025 года Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты MYSYRLYQ TANYM из серии монет "Идеи мироздания", сообщает Zakon.kz.
Дизайн монеты MYSYRLYQ TANYM объединяет древнеегипетское и современное видение мира, передает пресс-служба Нацбанка. На танталовой части монеты изображены египетские боги, на серебряной – символы технологий и их трансформация.
Составная коллекционная монета MYSYRLYQ TANYM изготовлена по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Номинал монеты – две тыс. тенге, тираж составил 400 штук.
"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны".Национальный Банк Казахстана
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
