Большой разворот: как перестройка торговых потоков меняет экономику Казахстана

Казахстан завершает 2025 год в условиях структурной трансформации внешней торговли: рекордный импорт в 51,7 млрд долларов и минимальное за 10 лет торговое сальдо не стали признаком кризиса, а зафиксировали разворот потоков в сторону Китая и Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Согласно анализу экономиста Руслана Султанова, текущая ситуация на рынке во многом уникальна. Несмотря на то, что показатели торгового баланса сопоставимы с кризисными 2016 и 2020 годами, сегодня наблюдается сильная волатильность экспорта и беспрецедентный спрос на инвестиционные товары.

Невидимые миллиарды

Одной из главных особенностей года стали методологические расхождения в статистике.

"Объемы экспорта нефти в таможенной статистике и ведомственных отчетах расходятся более чем на 4 млн тонн из-за методологических допущений, что эквивалентно не менее чем 2 млрд долларов к экспортной выручке". Руслан Султанов

Это означает, что реальное состояние платежного баланса значительно устойчивее официальных цифр, а давление на валютный курс может быть нивелировано после уточнения данных таможенными службами.

Разворот на Север и Восток

В 2025 году импорт в Казахстан достиг исторического максимума. В структуре поставок доминируют промежуточные товары (23,3 млрд долларов) и инвестиционный импорт (12,8 млрд долларов), что свидетельствует о продолжении технологического обновления промышленности.

На фоне этого процесса обострилась конкуренция между ключевыми партнерами. Россия вернула себе статус главного поставщика, минимально обойдя Китай (15,15 млрд против 15,14 млрд долларов).

"Фактически эти страны "разделили" импорт: Китай доминирует в инвестиционных, промежуточных и непродовольственных товарах, тогда как Россия сохраняет ключевые позиции в продовольствии и энергетике". Руслан Султанов

Азиатский прорыв

Важнейшим трендом стала региональная экспансия. Экспорт в страны Центральной Азии достиг исторического пика в 5,3 млрд долларов. Доля региона в экспортной корзине Казахстана выросла до 8,3%, что почти в четыре раза выше показателей десятилетней давности.

По данным экономиста Ернара Серика, ключевым фактором стал рост поставок продукции пищевой промышленности на 36,5% до 3,1 млрд доллар. Несырьевой экспорт в целом достиг 28,8 млрд доллар, а его доля в торговом обороте приблизилась к 35%. Особую роль сыграл агросектор: экспорт зерновых с учетом муки превысил 15 млн тонн.

Для справки. По оперативным данным БНС и КГД, внешняя торговля Казахстана за январь-октябрь 2025 года составила 116,3 млрд долларов, что на 0,7% меньше, чем годом ранее (в январе-сентябре: -1,1% г/г):

экспорт снизился на 4,6% до 64,6млрд долларов (в январе-сентябре: -5,1% г/г),

импорт вырос на 4,7% до 51,7 млрд долларов (в январе-сентябре: +4,5% г/г),

положительное сальдо сократилось на 29,7% и составило $12,9 млрд.

Ранее мы рассказали, что структурные изменения во внешней торговле Казахстана – прямое последствие конфликта в Украине и смены администрации в США. В аналитическом обзоре по итогам закрытого экспертного опроса Astana Open Dialogue "Тарифные войны Трампа: как они скажутся на мировой экономике и экономике Казахстана" главной угрозой 2025 года эксперты назвали колебания спроса на сырье. Вторым по значимости фактором стали валютные и инвестиционные риски.