Финансы

Как сильный тенге сделал квартиры в Казахстане дороже

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 12:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заметное укрепление тенге к доллару, которое наблюдалось в октябре и ноябре, вызвало снижение активности на рынке жилья – ведь для покупателей, инвестирующих в недвижимость в долларах, квартиры ощутимо подорожали, сообщает Zakon.kz.

Для "долларовых" инвесторов жилье осенью 2025 года подорожало более чем на 7%. Ведь сделки купли-продажи жилья осуществляются в тенге, и значительное укрепление казахстанской валюты к доллару заставило их платить больше за ту же недвижимость. Такой вывод сделал экономист Тулеген Аскаров и привел простую арифметику:

  • в сентябре тенге ослаб к доллару на 1,9%;
  • за октябрь национальная валюта укрепилась на 3,5%;
  • в ноябре укрепление составило еще 3,3%.
"Таким образом, для покупателей, инвестирующих доллары в жилье, последнее подорожало в долларовом эквиваленте, так как сделки его купли-продажи осуществляются в тенге", – отмечает Тулеген Аскаров.

Пример удорожания: курс тенге к доллару упал примерно с 550 до 510 (укрепление тенге на 7,27%). Тогда квартира стоимостью 50 млн тенге:

  • раньше стоила: 50 000 000 тенге/550 тенге = 90 909 долларов;
  • после укрепления: 50 000 000 тенге/ 510 = 98 039 долларов;
  • рост долларовой цены: 7 130, или 7,27%.

Само собой, что укрепление тенге вызвало замедление спроса на рынке жилья, хотя количество сделок все еще превышает прошлогодние показатели.

После пика в августе, когда было зарегистрировано 41 380 сделок купли-продажи жилья, последовало снижение:

  • сентябрь: 41 313 сделок (снижение на 0,2%);
  • октябрь: 41 259 сделок (снижение на 0,1%);
  • ноябрь: 39 973 сделок (снижение на 3,1%).

Фото: Zakon.kz

К потерям от курсовой разницы добавился продолжающийся рост цен на новое жилье. В ноябре они выросли на 2,5% за месяц. Наиболее заметный рост цен зафиксирован:

  • в Актобе: +4,3%;
  • в Алматы: +3,5%;
  • в Астане: +3,2%.

Несмотря на это, количество сделок в ноябре осталось выше уровня ноября прошлого года (39 421) и того же месяца 2023 года (31 727).

Как мы уже отмечали, в ноябре лидеры по количеству сделок остались прежними: Астана (8 861) и Алматы (7 443). Это те города, которым из-за их объема курс доллара, по сути, не указ.

Ранее мы рассказали, что рынок жилья Казахстана готовится к фискальной перезагрузке.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
