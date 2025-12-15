Как сильный тенге сделал квартиры в Казахстане дороже

Заметное укрепление тенге к доллару, которое наблюдалось в октябре и ноябре, вызвало снижение активности на рынке жилья – ведь для покупателей, инвестирующих в недвижимость в долларах, квартиры ощутимо подорожали, сообщает Zakon.kz.

Для "долларовых" инвесторов жилье осенью 2025 года подорожало более чем на 7%. Ведь сделки купли-продажи жилья осуществляются в тенге, и значительное укрепление казахстанской валюты к доллару заставило их платить больше за ту же недвижимость. Такой вывод сделал экономист Тулеген Аскаров и привел простую арифметику:

в сентябре тенге ослаб к доллару на 1,9%;

за октябрь национальная валюта укрепилась на 3,5%;

в ноябре укрепление составило еще 3,3%.

"Таким образом, для покупателей, инвестирующих доллары в жилье, последнее подорожало в долларовом эквиваленте, так как сделки его купли-продажи осуществляются в тенге", – отмечает Тулеген Аскаров.

Пример удорожания: курс тенге к доллару упал примерно с 550 до 510 (укрепление тенге на 7,27%). Тогда квартира стоимостью 50 млн тенге:

раньше стоила: 50 000 000 тенге/550 тенге = 90 909 долларов;

после укрепления: 50 000 000 тенге/ 510 = 98 039 долларов;

рост долларовой цены: 7 130, или 7,27%.

Само собой, что укрепление тенге вызвало замедление спроса на рынке жилья, хотя количество сделок все еще превышает прошлогодние показатели.

После пика в августе, когда было зарегистрировано 41 380 сделок купли-продажи жилья, последовало снижение:

сентябрь: 41 313 сделок (снижение на 0,2%);

октябрь: 41 259 сделок (снижение на 0,1%);

ноябрь: 39 973 сделок (снижение на 3,1%).

Фото: Zakon.kz

К потерям от курсовой разницы добавился продолжающийся рост цен на новое жилье. В ноябре они выросли на 2,5% за месяц. Наиболее заметный рост цен зафиксирован:

в Актобе: +4,3%;

в Алматы: +3,5%;

в Астане: +3,2%.

Несмотря на это, количество сделок в ноябре осталось выше уровня ноября прошлого года (39 421) и того же месяца 2023 года (31 727).

Как мы уже отмечали, в ноябре лидеры по количеству сделок остались прежними: Астана (8 861) и Алматы (7 443). Это те города, которым из-за их объема курс доллара, по сути, не указ.

