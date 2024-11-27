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Казахстан впервые вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России

Брифинг для представителей СМИ, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 22:28 Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 27 ноября 2024 года на брифинге для представителей СМИ в Акорде озвучил, что объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что Россия – один из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в нашу экономику.

"В свою очередь Казахстан впервые в истории двусторонних отношений вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России, что, несомненно, свидетельствует о наличии прочного и высокого потенциала нашего сотрудничества. Убежден, при сохранении данной позитивной динамики мы сможем в ближайшие пару лет превзойти во взаимной торговле рубеж в 30 млрд долларов. Объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24 млрд долларов, из которых только за последние два года вложено более 4,5 млрд долларов", – сказал глава государства. 

По его словам, накопленные казахстанские инвестиции в экономику России достигли впечатляющей отметки 8,5 млрд долларов.

"Кроме того, в Казахстане работают около 24 тысяч компаний с российским участием. Это почти половина общего количества предприятий с иностранным капиталом, действующих в нашей стране. Эти показатели подтверждают высокий уровень доверия и взаимной заинтересованности в дальнейшем укреплении наших стратегических взаимоотношений. Значительные успехи достигнуты в промышленной сфере, запущено 93 совместных проекта на сумму более 18 млрд долларов. В настоящее время реализуются еще 49 проектов с общим объемом инвестиций почти 30 млрд долларов", – дополнил Касым-Жомарт Токаев. 

По его словам, отдельного внимания заслуживают масштабные инициативы по газификации ряда регионов Казахстана, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлениях, строительству и модернизации крупных энергетических объектов в нашей стране, приоритету для раскрытия транзитного потенциала через развитие ключевых транспортных коридоров.

"Мы также обсудили перспективы реализации проектов, в том числе строительство автомобильной дороги в Монголию и активное использование афганского транспортного коридора. Уверен, полноценная реализация всех этих инициатив по направлению север-юг всецело отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран", – заявил Токаев. 

Он подчеркнул, что в скором будущем будет открыто Генеральное консульство Российской Федерации в городе Актау Мангистауской области. 

О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.

Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.

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