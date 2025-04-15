Доллар подешевел, а рубль напротив вырос на торгах 15 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 516,91 тенге, снизившись на 1,16 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля, напротив, поднялся до 6,30 тенге (+0,08).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,64 тенге (-0,28).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,3-518,9 тенге, евро – по 585-590 тенге, рубли – по 6,23-6,35 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 15 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,09%, до 64,94 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,11%, до 61,60 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,21 тенге, евро – 590,09 тенге, рубля – 6,3 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 апреля, можно здесь.