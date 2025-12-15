Почему доллар не должен стоить больше 510 тенге – экономист

Курс тенге - одна из самых чувствительных тем для казахстанской экономики. Он определяет инфляцию, стоимость импорта и реальную покупательную способность населения. Любое отклонение сразу отражается в ценниках привозных товаров, сообщает Zakon.kz.

Между тем, многие экономисты считают курс тенге недооцененным. Как утверждает экономист Эльдар Шамсутдинов (по данным макроэкономического анализа, который учитывает, сколько денег уходит из Нацфонда и как меняются цены на нефть и так далее), справедливый курс тенге находится в коридоре 490–510 за доллар.

Кто держит курс в "премиальной зоне"?

По мнению эксперта, наблюдаемое в декабре закрепление котировок выше отметки 510 следует квалифицировать не как объективную рыночную переоценку, а как структурное отклонение (Оvershooting), обусловленное наложением корпоративных интересов на спекулятивные ожидания.

Одним из основных факторов, выталкивающим курс за пределы фундаментально обоснованного коридора, выступает стратегия управления ликвидностью со стороны крупнейших институциональных участников. Для финансово-промышленных групп и системообразующих банков, обладающих значительными валютными активами, удержание курса в "премиальной зоне" (выше 510–520) в период закрытия финансового года является инструментом максимизации балансовой прибыли через механизм положительной курсовой переоценки.

"Фактически, текущий спред между справедливой ценой (500 +/- 10) и рыночной ценой представляет собой "институциональную премию", искусственно поддерживаемую за счет вербальных интервенций и создания избыточного спроса на тонком рынке". Эльдар Шамсутдинов

Устойчивость этого отклонения обеспечивается высокой чувствительностью розничного сегмента к информационному фону. Медийная активность, транслирующая алармистские сценарии, провоцирует население на хеджирование рисков по завышенным курсам, что создает необходимый объем ликвидности для поглощения предложения. В этой конфигурации арбитражные операции (Сarry Тrade), направленные на продажу переоцененного доллара и покупку тенге для входа в высокодоходные инструменты денежного рынка, выступают единственным рыночным механизмом, стремящимся вернуть курс в нормативный коридор 490–510. Однако в публичном дискурсе роль этих стабилизирующих потоков часто искажается, что позволяет бенефициарам слабого курса поддерживать нарратив о естественном характере текущей девальвации.

Таким образом, превышение порога в 510 тенге носит конъюнктурный характер и не подкреплено долгосрочными макроэкономическими сдвигами. По завершении отчетного периода и исчерпании мотивации крупных игроков к фиксации сверхприбылей от переоценки, следует ожидать ослабления давления на национальную валюту и неизбежной коррекции котировок в сторону фундаментального равновесия в зоне 490–510.

Экономический мазохизм

В данном случае мы наблюдаем последствия классического "Эффекта храповика", раскрученного в интересах крупного капитала, – считает Эльдар Шамсутдинов.

Механизм этого храповика прост и циничен: цены и курсы легко срываются вверх на любой информационной истерике, фиксируются там, но крайне неохотно откатываются назад из-за жесткости ожиданий".

Крупные финансовые игроки, заинтересованные в масштабной переоценке своих валютных активов к концу отчетного года, используют медийное пространство как рычаг давления, запуская нарратив о неизбежности девальвации.

Анализ поисковой выдачи подтверждает искусственную природу этого движения: всплески запросов о крахе тенге происходят не в ответ на реальные шоки, а синхронно с информационными вбросами.

Формируется "самосбывающееся" пророчество, где испуганная толпа добровольно бежит в обменники, создавая ликвидность для фиксации прибыли "китами". Эльдар Шамсутдинов

Самым парадоксальным элементом этой системы является поведение медиа-инфлюенсеров и блогеров, которые с необъяснимым экономическим мазохизмом тиражируют панику, тем самым убивая покупательную способность собственных доходов, номинированных в тенге.

"Блогеры выступают бесплатными агентами влияния, помогая институционалам надувать пузырь, за который в итоге расплачиваются простые потребители". Эльдар Шамсутдинов

В этой искаженной реальности единственным рациональным звеном, удерживающим "храповик" от срыва в штопор, оказываются демонизируемые медиа кэрри-трейдеры. Эти игроки, опираясь на математику процентных дифференциалов и понимание того, что курс 520+ является поведенческим отклонением, открывают позиции на укрепление нацвалюты, фактически выполняя функцию стабилизатора рынка и возвращая котировки к фундаментально обоснованной зоне 490–510 вопреки истерике толпы, – подчеркивает эксперт.

Как с этим справится?

Противостоять описанному выше "эффекту храповика", который раскручивается в интересах крупного капитала и поддерживается информационной истерией, возможно только системным вмешательством регулятора. Мировой опыт борьбы с "девальваторами", как институциональными, так и информационными, обширен. Регуляторы в разных странах прекрасно понимают механику и выработали арсенал превентивных методов от рыночных штрафов до уголовного преследования.

Если крупный игрок (банк) пытается загнать курс вверх ради переоценки активов, регуляторы используют жесткие нормативы. Лимиты на открытую валютную позицию, это главный инструмент. ЦБ запрещает банкам держать валютных активов (Long USD) больше определенного процента от их собственного капитала.

Например в Бразилии или Индии, если банк хочет купить доллары "про запас", он упирается в лимит. Чтобы купить еще, он обязан продать часть, тем самым создавая предложение и сбивая курс. Это механически блокирует возможность накапливать сверхприбыль от девальвации.

Для крупных экспортеров вводится обязательная продажа валютной выручки. Чтобы экспортеры и обслуживающие их банки не "сидели на деньгах", создавая искусственный дефицит. В Китае и России экспортеры обязаны продавать 50-80% валютной выручки в течение определенного срока, часто до 60 дней. Это насыщает рынок ликвидностью принудительно, не давая "придержать" валюту до лучших времен.

Даже развитые рынки не уходят в классический, нерегулируемый, рынок и вводят свои правила. В США после кризиса 2008 года ввели "Правило Волкера", запрет на проп-трейдинг, proprietary trading: правило запрещает банкам играть на бирже на свои деньги, делать это можно только по поручению клиентов. Это лишает банк мотивации разгонять курс ради собственного P&L (отчета о прибылях и убытках).

Охота на "хайпожоров" как информационная гигиена

Борьба с блогерами и СМИ, разгоняющими панику, в мировой практике ведется в двух плоскостях: защита от манипулирования рынком и законы о дезинформации.

"В США если блогер или эксперт публично "шортит" актив (или разгоняет панику), имея в этом финансовый интерес, и при этом искажает факты это квалифицируется как Market Manipulation. Комиссия по ценным бумагам (SEC) может оштрафовать за создание искусственной волатильности". Эльдар Шамсутдинов

Если доказано, что группа лиц координировала информационную атаку, это расценивается как уголовное преступление.

Так, блогеру Roaring Kitty который разгонял акции GameStop, сильно повезло уйти от уголовного наказания: сенаторы перед которыми он выступал, не сильно разбирались в медиа технологиях. Это позволило ему отделаться штрафами, хотя впоследствии выяснилось, что это была скоординированная операция группой лиц, а значит уголовное наказание.

Китай поступает прагматично и жестко. Полная цензура экономических новостей. Блогерам запрещено использовать пессимистичную риторику о состоянии экономики без ссылок на официальные данные. Аккаунты "финансовых гуру", нагнетающих страх, просто удаляются.

Но самое жесткое регулирование в Турции. В условиях высокой инфляции турецкие власти ввели уголовную ответственность за распространение "ложной информации, вызывающей беспокойство населения". Экономические блогеры и журналисты, публикующие необоснованные прогнозы о крахе лиры, получают реальные штрафы и сроки. Это резко снизило количество кликбейтных заголовков.

Что делать если толпа уже побежала?

Как остановить "Эффект храповика"? В мире так же есть примеры успешных кейсов. Так, в Бразилии введен налог на краткосрочные валютные операции – "Налог Тобина". Хочешь купить доллар сегодня и продать завтра? Плати налог. Это делает спекуляцию невыгодной.

Развитые страны предпочитают не зажимать рынок, а вести диалог. Например, устные интервенции (Jawboning), когда глава ЦБ выходит и делает жесткое заявление: "Мы видим спекулятивную атаку, курс не обоснован, мы готовы залить рынок деньгами". Здравые кэрри-трейдеры мгновенно реагируют, открывая позиции в сторону ЦБ, и наказывают спекулянтов. Но это работает только при высоком доверии к ЦБ.

Но регулировать только банк в условиях экономики, где доминируют финансово-промышленные группы это все равно что ставить забор только на одной стороне поля. Деньги просто перетекают через дырку в заборе в нерегулируемый сектор холдинга.

Проблема не в банке, а в теневом контуре группы. Банк формально чист, соблюдается все пруденциальные нормативы, а валютная позиция группы перекошена, потому что доллары аккумулируются на счетах торговых домов, логистических "прокладок" или страховых дочек, которые не подпадают под жесткий банковский надзор.

"Сейчас финансово-промышленные группы легко обходят лимиты, создавая формально независимые ТОО, которые де-факто управляются из одного центра. Юридически компании не связаны, разные номинальные владельцы, но экономически это один карман". Эльдар Шамсутдинов

По мнению экономиста, здесь уместен принцип "Экономической сути над юридической формой". Регулятор должен иметь право признавать лица связанными (аффилированными) не только по документам, но и по риск-факторам. Риски дочерних или связанных компаний должны автоматически вешаться на капитал банка с коэффициентом 100%.

Пример. Если банк выдает кредит своей же "дочке" (или покупает у нее валюту по нерыночному курсу), это должно вычитаться из капитала банка.

Чтобы остановить "девальваторов" системно, нужно внедрить сквозной контроль за валютной позицией всей ФПГ целиком. Переписать критерии аффилированности, опираясь на суждение о рисках, а не на выписки из реестра юрлиц. Признать, что валюта на счетах "дочек" это тоже часть ликвидности, которая должна работать по общим правилам, а не лежать мертвым грузом в ожидании переоценки, делает вывод экономист.

