#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Финансы

Пособия на детей в 2025 году: казахстанцам выплатили около 807 млрд тенге

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 09:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане в 2025 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 565,7 тыс. человек на общую сумму 806,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 января 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

Так, в 2025 году пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 338 тыс. человек на сумму 61,1 млрд тенге, в том числе в декабре данный вид пособия получили 25,9 тыс. человек на сумму 4,7 млрд тенге.

"На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей".Пресс-служба МТСЗН РК

А лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 125,3 тыс. человек на сумму 44 млрд тенге, в том числе в декабре данный вид пособия получили 128,9 тыс. человек на сумму 3,8 млрд тенге.

По данным Минтруда, размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

В 2025 году размеры пособия на рождение ребенка составляли:

  • на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге;
  • на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивалось ежемесячно в следующих размерах:

  • на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;
  • на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;
  • на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;
  • на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату в 2025 году получили 200,8 тыс. человек на общую сумму 276,2 млрд тенге, в том числе в декабре выплату получили 17,1 тыс. человек на сумму 16,3 млрд тенге.

Средний размер назначенной выплаты в отчетном периоде составил 1 415 135 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 2025 год данная выплата назначена 239,6 тыс. человек на сумму 425,5 млрд тенге, в том числе в декабре выплата была назначена 16,4 тыс. человек на сумму 33,1 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты в отчетном периоде составил 85 993 тенге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 09:28
Как оформить пособия в Казахстане: нюансы, которые нужно знать

Ранее мы писали, что приказом Минтруда внесены изменения в Правила исчисления размеров, назначения, выплаты, перерасчета, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственного социального пособия по инвалидности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Как изменились пособия на детей в Казахстане: ключевые цифры 2025 года
09:48, 17 февраля 2025
Как изменились пособия на детей в Казахстане: ключевые цифры 2025 года
Пособия на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане: названы размеры выплат
09:28, 17 декабря 2025
Пособия на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане: названы размеры выплат
Какие виды пособий и выплат положены казахстанцам за рождение и по уходу за ребенком
09:22, 15 апреля 2025
Какие виды пособий и выплат положены казахстанцам за рождение и по уходу за ребенком
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: