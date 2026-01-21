Пособия на детей в 2025 году: казахстанцам выплатили около 807 млрд тенге

В Казахстане в 2025 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 565,7 тыс. человек на общую сумму 806,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 января 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

Так, в 2025 году пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 338 тыс. человек на сумму 61,1 млрд тенге, в том числе в декабре данный вид пособия получили 25,9 тыс. человек на сумму 4,7 млрд тенге.

"На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей". Пресс-служба МТСЗН РК

А лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 125,3 тыс. человек на сумму 44 млрд тенге, в том числе в декабре данный вид пособия получили 128,9 тыс. человек на сумму 3,8 млрд тенге.

По данным Минтруда, размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

В 2025 году размеры пособия на рождение ребенка составляли:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивалось ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату в 2025 году получили 200,8 тыс. человек на общую сумму 276,2 млрд тенге, в том числе в декабре выплату получили 17,1 тыс. человек на сумму 16,3 млрд тенге.

Средний размер назначенной выплаты в отчетном периоде составил 1 415 135 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 2025 год данная выплата назначена 239,6 тыс. человек на сумму 425,5 млрд тенге, в том числе в декабре выплата была назначена 16,4 тыс. человек на сумму 33,1 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты в отчетном периоде составил 85 993 тенге.

Ранее мы писали, что приказом Минтруда внесены изменения в Правила исчисления размеров, назначения, выплаты, перерасчета, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственного социального пособия по инвалидности.