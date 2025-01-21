Почему в Казахстане подорожал картофель

Заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства 21 января 2025 года рассказал, что на сегодняшний день средняя цена на картофель в Казахстане составляет около 320 тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, такой резкий рост цен на картофель связан с большим экспортом.

"На 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Но у нас достаточный объем картофеля. На сегодня проводится вся необходимая работа касательно урегулирования цен, ведется определенная работа в Министерстве торговли совместно с Министерством сельского хозяйства. На сегодняшний день картошка во всех сетях есть", – озвучил Ернур Жаутикбаев.

Он отметил, что каждый день проводится мониторинг по наличию картошки.

"У нас на сегодняшний день в стабилизационных фондах картошка имеется. Сейчас осталось порядка 62 тыс. тонн по Казахстану, которые реализуются в среднем по Казахстану где-то в районе 130 тенге, если быть поточнее, 129,1 тенге. В Стабфонде сейчас эта картошка реализуется, она есть в регионах через социальные магазины партнера стабфонда. Вместе с тем на сегодняшний день мы видим, что из-за того, что экспорт увеличился, объемы картошки у сельхозтоваропроизводителей есть, но при этом цена именно сельхозтоваропроизводителей, цена на картошку у них выросла. И таким образом, если включать логистику и торговую надбавку, то из-за этого она на сегодняшний день варьируется в районе 320 тенге в среднем по Казахстану", – дополнил Ернур Жаутикбаев.

Помимо этого, журналисты уточнили, когда он покупал картошку в супермаркете.

"Вчера... покупал по 430 тенге. На сегодняшний день средняя цена пока остается 322 тенге. По 500 тенге, мы читали, что она где-то есть, и это какой-то определенный сорт картошки, который покупают рестораны и так далее", – сказал Ернур Жаутикбаев.

19 января 2025 года стало известно, что Казахстан ограничит экспорт картофеля в третьи страны.

Материал по теме Астанчане возмутились высокой ценой на картофель: что ответил акимат

Ранее аналитики подсчитали, насколько выросли цены на некоторые продукты в январе в Казахстане.