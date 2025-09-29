В Казахстане базары без обновления могут лишиться лицензии с 2026 года

Заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Казахстана Ернур Жаутикбаев на брифинге 29 сентября 2025 года рассказал, какое наказание ждет владельцев не прошедших модернизацию рынков, передает корреспондент Zakon.kz.

Ернур Жаутикбаев напомнил, что ранее сроки завершения работ по модернизации рынков переносилась три раза – в 2018, 2021 и 2023 годах.

"Позже депутатами был установлен срок – 1 января 2026 года. Сроки больше не будут продлеваться. В отношении владельцев рынков, которые не будут модернизированы к 1 января 2026 года, будет предусматриваться административная ответственность. В случае несоответствия требованиям материалы будут переданы в суд для временного приостановления деятельности базаров или полного их закрытия", – отметил он.

25 августа 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что по рынкам необходимо провести работы по модернизации, чтобы "в таких местах торговли не было стихийности, чтобы они не стали местом сосредоточения теневой экономики".