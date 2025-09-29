#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Общество

В Казахстане базары без обновления могут лишиться лицензии с 2026 года

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 15:18 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Казахстана Ернур Жаутикбаев на брифинге 29 сентября 2025 года рассказал, какое наказание ждет владельцев не прошедших модернизацию рынков, передает корреспондент Zakon.kz.

Ернур Жаутикбаев напомнил, что ранее сроки завершения работ по модернизации рынков переносилась три раза – в 2018, 2021 и 2023 годах.

"Позже депутатами был установлен срок – 1 января 2026 года. Сроки больше не будут продлеваться. В отношении владельцев рынков, которые не будут модернизированы к 1 января 2026 года, будет предусматриваться административная ответственность. В случае несоответствия требованиям материалы будут переданы в суд для временного приостановления деятельности базаров или полного их закрытия", – отметил он.

25 августа 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что по рынкам необходимо провести работы по модернизации, чтобы "в таких местах торговли не было стихийности, чтобы они не стали местом сосредоточения теневой экономики".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Ключевым остается вопрос качественного исполнения – политолог о развитии промышленности в Казахстане
17:11, 24 сентября 2025
Ключевым остается вопрос качественного исполнения – политолог о развитии промышленности в Казахстане
Новый Налоговый кодекс – кого освободят от НДС
11:40, 24 сентября 2025
Новый Налоговый кодекс – кого освободят от НДС
Выступление Токаева на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН – текст и видео
00:53, 24 сентября 2025
Выступление Токаева на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН – текст и видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: