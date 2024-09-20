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К казахстанцам обратились налоговики

К казахстанцам обратились налоговики, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 14:45 Фото: freepik
Участились случаи фейковых сообщений через WhatsApp и Telegram от имени руководства Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана. Об этом 20 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе КГД МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что сообщения рассылаются интернет-мошенниками.

"В этой связи КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений. КГД МФ РК призывает доверять только официальным источникам", – говорится в обращении, адресованном казахстанцам.

19 сентября 2024 года Национальный банк Казахстана предупредил граждан о новых схемах мошенничества.

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