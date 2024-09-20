К казахстанцам обратились налоговики

Фото: freepik

Участились случаи фейковых сообщений через WhatsApp и Telegram от имени руководства Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана. Об этом 20 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе КГД МФ РК, сообщает Zakon.kz.

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