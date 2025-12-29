Курс доллара немного вырос на торгах 29 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,76 тенге, поднявшись на 0,52 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,51 тенге (+0,05).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,30 тенге (-0,18).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 505-509 тенге, евро – по 591,3-598 тенге, рубли – по 6,35-6,48.
Мировые цены на нефть растут на торгах 29 декабря.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,68 доллара, составила 61,32 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,63 доллара США – до 57,37 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 504,6 тенге, евро – 594,27 тенге, рубля – 6,48 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 декабря, можно здесь.