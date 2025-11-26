Ограничения по кредитам, биометрия и защита от мошенников: Мажилис принял поправки в закон о банках

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 26 ноября 2025 года приняли законопроект "О банках и банковской деятельности в РК" и направили его в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что основными целями и задачами законопроекта являются:

обеспечение стабильности и устойчивости банковской системы путем совершенствования регулирования и надзора за деятельностью банков;

укрепление доверия граждан к банковской системе за счет повышения прозрачности и соблюдения стандартов защиты прав потребителей;

стимулирование развития честной конкуренции и развитие инноваций на финансовом рынке для создания благоприятных условий и повышения качества банковских услуг.

Законопроект содержит нормы, направленные на:

расширение требований к порядку открытия и лицензирования банков;

установление требований к банковской деятельности, допустимой для банков инвестиционной и иной деятельности, а также совершенствование регулирования дочерних организаций;

определение принципов корпоративного управления банков;

расширение исламской банковской деятельности;

усовершенствование требований к защите прав потребителей банковских услуг;

развитие механизмов урегулирования неплатежеспособного банка.

В рамках работы рабочей группы депутатами внесены поправки, предусматривающие:

введение ограничения по оформлению одним физическим лицом кредита в нескольких банках одновременно;

личное присутствие заемщика в банке для прохождения биометрической идентификация при первичном получении кредита;

создание и выпуск электронной цифровой подписи банками допускается только при наличии согласия клиента и прохождении им обязательной биометрии при их выпуске;

усиление требований к системно-значимому банку и участие его в возмещении убытков государству;

расширение инвестиционной деятельности банков и их дочерних организаций в рамках развития финансовых технологий;

использование искусственного интеллекта для защиты граждан от мошенничества и повышения качества кредитного скоринга;

закрепление функций Финансового омбудсмана в разрешении споров только физических лиц при урегулировании проблемной задолженности;

закрепление возможности заемщика обратиться за коллективным урегулированием задолженности через информационную платформу коллективного урегулирования Финансового омбудсмана.

Также мажислимены приняли во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка".

26 ноября 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона, которым ужесточается наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.