Общество

Ограничения по кредитам, биометрия и защита от мошенников: Мажилис принял поправки в закон о банках

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 17:42 Фото: pexels
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 26 ноября 2025 года приняли законопроект "О банках и банковской деятельности в РК" и направили его в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что основными целями и задачами законопроекта являются:

  • обеспечение стабильности и устойчивости банковской системы путем совершенствования регулирования и надзора за деятельностью банков;
  • укрепление доверия граждан к банковской системе за счет повышения прозрачности и соблюдения стандартов защиты прав потребителей;
  • стимулирование развития честной конкуренции и развитие инноваций на финансовом рынке для создания благоприятных условий и повышения качества банковских услуг.

Законопроект содержит нормы, направленные на:

  • расширение требований к порядку открытия и лицензирования банков;
  • установление требований к банковской деятельности, допустимой для банков инвестиционной и иной деятельности, а также совершенствование регулирования дочерних организаций;
  • определение принципов корпоративного управления банков;
  • расширение исламской банковской деятельности;
  • усовершенствование требований к защите прав потребителей банковских услуг;
  • развитие механизмов урегулирования неплатежеспособного банка.

В рамках работы рабочей группы депутатами внесены поправки, предусматривающие:

  • введение ограничения по оформлению одним физическим лицом кредита в нескольких банках одновременно;
  • личное присутствие заемщика в банке для прохождения биометрической идентификация при первичном получении кредита;
  • создание и выпуск электронной цифровой подписи банками допускается только при наличии согласия клиента и прохождении им обязательной биометрии при их выпуске;
  • усиление требований к системно-значимому банку и участие его в возмещении убытков государству;
  • расширение инвестиционной деятельности банков и их дочерних организаций в рамках развития финансовых технологий;
  • использование искусственного интеллекта для защиты граждан от мошенничества и повышения качества кредитного скоринга;
  • закрепление функций Финансового омбудсмана в разрешении споров только физических лиц при урегулировании проблемной задолженности;
  • закрепление возможности заемщика обратиться за коллективным урегулированием задолженности через информационную платформу коллективного урегулирования Финансового омбудсмана.

Также мажислимены приняли во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка".

26 ноября 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона, которым ужесточается наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
