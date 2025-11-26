Ограничения по кредитам, биометрия и защита от мошенников: Мажилис принял поправки в закон о банках
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 26 ноября 2025 года приняли законопроект "О банках и банковской деятельности в РК" и направили его в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.
В заключении указано, что основными целями и задачами законопроекта являются:
- обеспечение стабильности и устойчивости банковской системы путем совершенствования регулирования и надзора за деятельностью банков;
- укрепление доверия граждан к банковской системе за счет повышения прозрачности и соблюдения стандартов защиты прав потребителей;
- стимулирование развития честной конкуренции и развитие инноваций на финансовом рынке для создания благоприятных условий и повышения качества банковских услуг.
Законопроект содержит нормы, направленные на:
- расширение требований к порядку открытия и лицензирования банков;
- установление требований к банковской деятельности, допустимой для банков инвестиционной и иной деятельности, а также совершенствование регулирования дочерних организаций;
- определение принципов корпоративного управления банков;
- расширение исламской банковской деятельности;
- усовершенствование требований к защите прав потребителей банковских услуг;
- развитие механизмов урегулирования неплатежеспособного банка.
В рамках работы рабочей группы депутатами внесены поправки, предусматривающие:
- введение ограничения по оформлению одним физическим лицом кредита в нескольких банках одновременно;
- личное присутствие заемщика в банке для прохождения биометрической идентификация при первичном получении кредита;
- создание и выпуск электронной цифровой подписи банками допускается только при наличии согласия клиента и прохождении им обязательной биометрии при их выпуске;
- усиление требований к системно-значимому банку и участие его в возмещении убытков государству;
- расширение инвестиционной деятельности банков и их дочерних организаций в рамках развития финансовых технологий;
- использование искусственного интеллекта для защиты граждан от мошенничества и повышения качества кредитного скоринга;
- закрепление функций Финансового омбудсмана в разрешении споров только физических лиц при урегулировании проблемной задолженности;
- закрепление возможности заемщика обратиться за коллективным урегулированием задолженности через информационную платформу коллективного урегулирования Финансового омбудсмана.
Также мажислимены приняли во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка".
26 ноября 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона, которым ужесточается наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.
