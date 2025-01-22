Счета ИП в Казахстане не будут блокировать за незначительные долги

Счета казахстанских предпринимателей перестанут блокировать за незначительные задолженности. Об этом рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 января 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в рамках нового Налогового кодекса будет применяться дифференцированный подход по суммам задолженностей. При задолженности до 20 МРП ведомство будет извещать бизнес. Блокировка счетов станет крайней мерой наказания.

"У кого больше суммы, к тем только будут применяться меры по блокировке счетов. Но хотел бы сказать, у нас, кроме налогов, есть еще социальные платежи: пенсионные, социальные и медицинские отчисления. За задолженность в 1-10 тенге могут заблокировать счета. Но мы с социальным блоком этот вопрос проработали и этот предел тоже будет пересмотрен в сторону увеличения", – сказал Ержан Биржанов.

Он пояснил, что за долг в 1000 тенге ограничивать счета не будут и ведомство сконцентрируется не на карательных функциях, а на помощи и подсказкам предпринимателям.

"Нам самим не очень хорошо, когда мы за небольшую сумму блокируем, но мы обязаны вести общий контроль не только по налогам, но и по социальным отчислениям", – заключил вице-министр.

Какие изменения ждут предпринимателей в связи с поправками в Налоговый кодекс, можно узнать здесь.