Зарплаты растут, но инфляция съедает эффект: что происходит с доходами казахстанцев

Экономика Казахстана продолжает демонстрировать рост: занятость остается высокой, а номинальные заработные платы в большинстве отраслей увеличиваются двузначными темпами. Однако ускорение инфляции – в ноябре она достигла 12,4% – заметно снижает эффект от этого роста, сообщает Zakon.kz.

В результате реальные доходы работников в ряде ключевых секторов либо стагнируют, либо уходят в минус, несмотря на формально позитивную динамику зарплат.

Рынок труда: занятость стабильна, зарплаты – в росте

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам III квартала 2025 года списочная численность наемных работников с учетом малых предприятий составила 5,66 млн человек, фактическая – 5,31 млн. Общий фонд заработной платы достиг 6,57 трлн тенге, а среднемесячная номинальная заработная плата по экономике – 412,6 тыс. тенге.

В годовом выражении номинальные зарплаты выросли на 10,6%, что указывает на сохраняющийся рост доходов в экономике. Однако в квартальном сравнении зафиксировано снижение – до 98% от уровня предыдущего квартала.

Реальная заработная плата квартал к кварталу сократилась еще сильнее – до 95,5%, что отражает усиление инфляционного давления.

Где больше всего работников?

Наибольшая занятость по-прежнему сосредоточена в социальной и базовой инфраструктуре экономики. Лидером остается образование – 1,15 млн работников. В промышленности заняты около 900 тыс. человек, в оптовой и розничной торговле – 672 тыс., в здравоохранении и социальном обслуживании – 508 тыс., в государственном управлении и обороне – 432 тыс.

При этом именно эти отрасли, за исключением торговли и промышленности, характеризуются относительно низким уровнем оплаты труда и слабой динамикой реальных доходов.

Самые высокие и самые низкие зарплаты

Наиболее высокие среднемесячные зарплаты зафиксированы в капиталоемких и высокомаржинальных секторах. В горнодобывающей промышленности они достигли 868,2 тыс. тенге, в финансовой и страховой деятельности – 825,6 тыс. тенге. Существенно выше среднего по экономике остаются зарплаты в сфере информации и связи (682,3 тыс. тенге), профессиональной, научной и технической деятельности (570,4 тыс.), а также в транспорте и складировании (555,9 тыс.).

В то же время в ряде отраслей доходы заметно ниже среднерыночных. В сфере услуг по проживанию и питанию среднемесячная зарплата составила 263,3 тыс. тенге, в образовании – 290,9 тыс., в водоснабжении и обращении с отходами – 294,4 тыс., в сфере культуры и досуга – около 301 тыс. тенге.

Разрыв между максимальными и минимальными уровнями оплаты превышает трехкратный показатель.

Фото: Zakon.kz

Номинальный рост есть – реальный не везде

Ряд отраслей показал уверенный рост зарплат даже с учетом инфляции. Лидером стали операции с недвижимым имуществом: номинальные доходы здесь выросли на 25,8% в годовом выражении, а реальные – на 12%. Существенный рост реальной заработной платы также зафиксирован в торговле (+7,3%), сельском хозяйстве (+5,2%), транспорте и складировании (+2,6%).

В промышленности в целом ситуация выглядит сдержаннее. При росте номинальных зарплат почти на 10% реальные доходы работников снизились, особенно в горнодобывающем секторе и обрабатывающей промышленности.

Социальные отрасли под давлением инфляции

Наиболее уязвимыми остаются социально значимые сферы. В образовании реальная заработная плата сократилась на 4,8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, в здравоохранении и социальном обслуживании – на 6,5%. В государственном управлении и обороне снижение составило около 0,6%.

Серьезное падение реальных доходов также зафиксировано в информационно-коммуникационном секторе (-7,7%) и в сфере административного и вспомогательного обслуживания (-8,9%), несмотря на рост номинальных выплат.

Рост экономики не всегда равен росту благосостояния

Данные за III квартал показывают, что экономика продолжает расширяться, а бизнес в целом сохраняет способность повышать номинальные зарплаты. Однако ускорение инфляции – 12,4% в ноябре – существенно ограничивает эффект от этого роста для населения.

В выигрыше остаются рыночные и капиталоемкие отрасли, ориентированные на спрос и инвестиции, тогда как социальный сектор и сферы с высокой занятостью сталкиваются с постепенным снижением покупательной способности доходов. Это усиливает отраслевое неравенство и формирует дополнительный вызов для экономической и социальной политики.

Ранее мы рассказали, в каком регионе живут самые обеспеченные казахстанцы.