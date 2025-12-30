Кто в Казахстане живет богаче – рейтинг регионов по зарплатам

Средняя зарплата в Казахстане составила 412,6 тыс. тенге, однако этот показатель скрывает существенные региональные различия. Разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами превышает два раза, а динамика реальных доходов остается крайне неравномерной, сообщает Zakon.kz.

Где платят больше всего

Лидерами по уровню среднемесячной заработной платы, согласно данным БНС АСПиР РК за III квартал 2025 года, остаются сырьевые регионы и крупнейшие города страны:

Атырауская область – 556,1 тыс. тенге;

область Улытау – 550,9 тыс. тенге;

Мангистауская область – 550,9 тыс. тенге;

Астана – 521,2 тыс. тенге;

Алматы – 510,0 тыс. тенге.

Высокие зарплаты здесь обусловлены концентрацией нефтегазового сектора, промышленности, финансовых и государственных институтов. Однако номинальное лидерство не всегда означает рост благосостояния.

Например, в Атырауской области индекс реальной заработной платы составил 85,3%, что указывает на заметное снижение покупательной способности работников.

Регионы с самой низкой зарплатой

На противоположном полюсе находятся аграрные и южные демографически перегруженные регионы:

Туркестанская область – 284,3 тыс. тенге;

Жамбылская область – 300,1 тыс. тенге;

Шымкент – 310,6 тыс. тенге;

Северо-Казахстанская область – 304,1 тыс. тенге.

Туркестанская область демонстрирует наиболее сложную ситуацию. Номинальная зарплата снизилась до 83,2% к предыдущему кварталу, а реальная – до 81,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Это означает устойчивое падение доходов населения даже с учетом формального роста зарплат в тенге.

Стабильность без прорыва

Большинство регионов страны находятся в диапазоне 330-380 тыс. тенге. К ним относятся Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области.

В этих регионах номинальные зарплаты выросли на 8-13% в годовом выражении, однако реальная заработная плата в большинстве случаев остается около 100% или ниже. Иными словами, рост доходов в значительной степени нейтрализуется инфляцией.

Реальные доходы

В целом по стране индекс реальной заработной платы составил 98,5%, что означает снижение реальных доходов населения. Однако в ряде ключевых регионов зафиксирован рост реальной зарплаты:

область Жетысу – 107,6%;

Алматинская область – 100,9%;

Астана – 101,5%;

Алматы – 100,7%.

Совокупная численность населения этих территорий превышает 6,2 млн человек, что составляет около трети населения Казахстана. Таким образом, положительная динамика реальных доходов затрагивает значительную часть населения страны и не может рассматриваться как единичное явление.

В то же время рост сконцентрирован преимущественно в мегаполисах и прилегающих агломерациях, где выше экономическая активность, инвестиции, развитие сферы услуг, логистики и финансового сектора.

Номинальный рост против реального падения

Ключевой тренд текущего периода – расхождение между номинальным и реальным ростом зарплат. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года номинальная зарплата в Казахстане выросла на 10,6%, однако с учетом инфляции реальные доходы сократились.

Это означает, что для значительной части работников повышение зарплаты не привело к улучшению уровня жизни. Особенно остро это ощущается в регионах с низкой диверсификацией экономики и высокой долей низкооплачиваемых рабочих мест.

В конце отметим, что при списочной численности работников 5,66 млн человек фактическая занятость в Казахстане с учетом малых предприятий составляет всего 5,31 млн.

При этом страна все отчетливее делится на несколько экономических контуров: мегаполисы и агломерации с ростом реальных доходов, сырьевые регионы с высокими, но обесценивающимися зарплатами и периферийные области, где покупательная способность населения продолжает снижаться.

