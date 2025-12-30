Кто в Казахстане живет богаче – рейтинг регионов по зарплатам
Где платят больше всего
Лидерами по уровню среднемесячной заработной платы, согласно данным БНС АСПиР РК за III квартал 2025 года, остаются сырьевые регионы и крупнейшие города страны:
- Атырауская область – 556,1 тыс. тенге;
- область Улытау – 550,9 тыс. тенге;
- Мангистауская область – 550,9 тыс. тенге;
- Астана – 521,2 тыс. тенге;
- Алматы – 510,0 тыс. тенге.
Высокие зарплаты здесь обусловлены концентрацией нефтегазового сектора, промышленности, финансовых и государственных институтов. Однако номинальное лидерство не всегда означает рост благосостояния.
Например, в Атырауской области индекс реальной заработной платы составил 85,3%, что указывает на заметное снижение покупательной способности работников.
Регионы с самой низкой зарплатой
На противоположном полюсе находятся аграрные и южные демографически перегруженные регионы:
- Туркестанская область – 284,3 тыс. тенге;
- Жамбылская область – 300,1 тыс. тенге;
- Шымкент – 310,6 тыс. тенге;
- Северо-Казахстанская область – 304,1 тыс. тенге.
Туркестанская область демонстрирует наиболее сложную ситуацию. Номинальная зарплата снизилась до 83,2% к предыдущему кварталу, а реальная – до 81,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Это означает устойчивое падение доходов населения даже с учетом формального роста зарплат в тенге.
Стабильность без прорыва
Большинство регионов страны находятся в диапазоне 330-380 тыс. тенге. К ним относятся Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области.
В этих регионах номинальные зарплаты выросли на 8-13% в годовом выражении, однако реальная заработная плата в большинстве случаев остается около 100% или ниже. Иными словами, рост доходов в значительной степени нейтрализуется инфляцией.
Реальные доходы
В целом по стране индекс реальной заработной платы составил 98,5%, что означает снижение реальных доходов населения. Однако в ряде ключевых регионов зафиксирован рост реальной зарплаты:
- область Жетысу – 107,6%;
- Алматинская область – 100,9%;
- Астана – 101,5%;
- Алматы – 100,7%.
Совокупная численность населения этих территорий превышает 6,2 млн человек, что составляет около трети населения Казахстана. Таким образом, положительная динамика реальных доходов затрагивает значительную часть населения страны и не может рассматриваться как единичное явление.
В то же время рост сконцентрирован преимущественно в мегаполисах и прилегающих агломерациях, где выше экономическая активность, инвестиции, развитие сферы услуг, логистики и финансового сектора.
Номинальный рост против реального падения
Ключевой тренд текущего периода – расхождение между номинальным и реальным ростом зарплат. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года номинальная зарплата в Казахстане выросла на 10,6%, однако с учетом инфляции реальные доходы сократились.
Это означает, что для значительной части работников повышение зарплаты не привело к улучшению уровня жизни. Особенно остро это ощущается в регионах с низкой диверсификацией экономики и высокой долей низкооплачиваемых рабочих мест.
В конце отметим, что при списочной численности работников 5,66 млн человек фактическая занятость в Казахстане с учетом малых предприятий составляет всего 5,31 млн.
При этом страна все отчетливее делится на несколько экономических контуров: мегаполисы и агломерации с ростом реальных доходов, сырьевые регионы с высокими, но обесценивающимися зарплатами и периферийные области, где покупательная способность населения продолжает снижаться.
