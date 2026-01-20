Капитал против труда: почему в 100-триллионном ВВП Казахстана зарплаты занимают лишь третью часть

За 9 месяцев 2025 года экономика Казахстана сгенерировала почти 100 триллионов тенге. Однако детальный анализ структуры ВВП методом доходов вскрывает фундаментальный дисбаланс: доля оплаты труда в стране почти в два раза уступает валовой прибыли бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Свежие данные Бюро национальной статистики АСПиР РК подтверждают, что национальный доход по-прежнему формируется преимущественно за счет отдачи от активов, а не за счет высокой стоимости человеческого ресурса.

По итогам января–сентября 2025 года объем ВВП составил 99 724,9 млрд тенге. Несмотря на внушительный номинальный рост, структура распределения этих средств остается консервативной и характерной для развивающихся сырьевых экономик.

Структурный перекос: "30 на 60"

Главный маркер, определяющий социальный характер экономики – это доля фонда оплаты труда (ФОТ) в ВВП. В развитых странах ОЭСР этот показатель традиционно стремится к 50% и выше, обеспечивая платежеспособный спрос населения.

Так, по данным OECD Stats, доля ФОТ в США – 64,7%, Швейцарии – 66,8%, Канаде – 63,4%, ФРГ – 59,1%, Франции – 58,2%, Великобритании – 56,4%, Японии – 53,9%.

В Казахстане ситуация иная. Из почти 100 трлн тенге на оплату труда всех наемных работников страны пришлось лишь 31,8%. Основная же часть созданной стоимости – 59,2% – осела в графе "валовая прибыль и смешанный доход". Оставшиеся 9% составили чистые налоги на производство и импорт.

Фактически это означает, что на каждые заработанные экономикой 3 тенге наемный работник получает лишь 1 тенге, тогда как 2 тенге уходят владельцам капитала (бизнесу, акционерам, рантье). Такой разрыв свидетельствует о высокой концентрации доходов и низкой доле труда в добавленной стоимости конечного продукта.

Где прибыль отвязана от зарплат

Анализ отраслевых данных позволяет выделить сектора с максимальной диспропорцией между прибылью и затратами на персонал. Речь идет об отраслях с высокой капиталоемкостью, где доходы генерируются за счет эксплуатации недр или имущества, а не за счет труда сотрудников.

Лидером по доле прибыли в добавленной стоимости стали операции с недвижимым имуществом. Здесь зафиксирован рекордный разрыв: 90,6% составляет валовая прибыль, и лишь 8,6% направляется на оплату труда. Сектор недвижимости демонстрирует классическую модель рентной экономики, где доход приносит сам актив, а роль человеческого труда сведена к минимуму.

Аналогичная картина наблюдается в стратегических отраслях:

Горнодобывающая промышленность: 76,4% – прибыль, 20,6% – оплата труда.

Сельское хозяйство: 75,7% – прибыль (смешанный доход), 23,8% – оплата труда.

В этих секторах высокая добавленная стоимость формируется конъюнктурой цен на сырье и жилье, что не требует пропорционального увеличения зарплатного фонда.

Кто реально формирует доходы населения

Если сырьевой сектор и недвижимость генерируют основную массу прибыли в ВВП, то функцию "социального донора" несут на себе сфера услуг и торговля. Именно они аккумулируют основную часть зарплатного фонда страны.

В структуре общей оплаты труда по республике (те самые 31,8% от ВВП) лидируют:

Торговля и авторемонт – обеспечивают 16,74% всех выплаченных зарплат в стране.

Образование – 12,82%.

Обрабатывающая промышленность – 10,57%.

Примечательно, что в сферах, финансируемых из бюджета, структура добавленной стоимости зеркальна сырьевой.

В образовании на оплату труда уходит 81,3% созданной стоимости, в госуправлении – 73,6%, в здравоохранении – 63,6%. Это подчеркивает роль государства как ключевого балансира, который через бюджетный сектор пытается компенсировать низкую трудоемкость сырьевой экономики.

Какой можно сделать вывод? В стране сложилась устойчивая модель, в которой экономический рост слабо конвертируется в рост доходов наемных работников, бенефициарами роста ВВП остаются преимущественно корпоративный сектор и владельцы активов.

