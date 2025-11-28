#АЭС в Казахстане
Финансы

Казахстанцы скупают доллары: спрос на валюту взлетел

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 13:40 Фото: freepik
Валютный рынок страны демонстрирует классическую реакцию на укрепление тенге: население массово скупает дешевеющий доллар. На фоне снижения осенью 2025 года чистый спрос на доллары в обменниках только в октябре вырос сразу в 2,2 раза, достигнув 232,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Buy the Dip!

Ажиотаж спровоцировало октябрьское укрепление тенге на 3,4% за месяц: население стало реализовывать классическую биржевую стратегию Buy the dip ("Выкупай просадку").

Примечание: Термин Buy the dip зародился в сленге трейдеров Уолл-стрит и означает покупку актива во время его локального снижения в расчете на неизбежный отскок. Настоящую популярность стратегия обрела во время пандемийного бума 2020–2021 годов (особенно на рынках акций и криптовалют).

В казахстанских реалиях роль "инвестиционного актива" традиционно играет наличный доллар. Как только он стал дешевле, граждане начали массово конвертировать тенговые накопления.

За октябрь нетто-продажи долларов обменными пунктами превысили покупки на 232,8 млрд тенге – это в 2,2 раза больше, чем в сентябре, и на 36,9% больше, чем годом ранее.

Если пересчитывать объемы по среднемесячному курсу, то октябрь стал рекордным по скупке валюты за последние 11 месяцев.

Как отмечает Первое кредитное бюро, 67% всего спроса сформировали три мегаполиса, причем в Алматы зафиксирован взрывной рост интереса к валюте – чистые продажи доллара выросли в 4,1 раза, до 92,4 млрд тенге.

Кто обеспечил "дешевый" доллар

Предложение валюты на рынке, как мы рассказали ранее, резко выросло за счет двух крупных игроков

  • Нацбанк. Чистые продажи валюты регулятором выросли на 50% к сентябрю, составив 1,54 млрд долларов. Это связано с механизмом "зеркалирования": Нацбанк продает валюту, чтобы стерилизовать ликвидность от покупки золота (план на IV квартал – стерилизация по 467 млрд тенге в месяц).
  • Минфин. Эксперты связывают укрепление курса с продажей валюты Министерством финансов, полученной от размещения еврооблигаций на 1,5 млрд долларов.

Рубль теряет актуальность?

На фоне долларового ралли интерес к российской валюте у населения резко упал. Граждане активно избавлялись от рублей: обменники второй месяц подряд фиксируют отрицательные нетто-продажи.

Так, в октябре чистый сброс рублевой наличности населением составил 32,1 млрд тенге (в сентябре было 16,7 млрд тенге). А вот год назад, в октябре 2024-го, спрос на рубль был положительным (+8,8 млрд тенге). Спрос на евро, напротив, вырос за месяц на 73%, до 13,9 млрд тенге.

Напомним, что сегодня Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке: она сохранена на прежнем уровне 18%.

Андрей Зубов
Последние
Популярные
