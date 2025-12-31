#Казахстан в сравнении
Финансы

Стоимость драгоценных металлов резко выросла в последний момент

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 08:35 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы – платину, палладий, золото и серебро – на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует рост от 1,33% до 7,74%, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торговых площадок, по данным торгов на 19:03 по казахстанскому времени, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на бирже NYMEX росла на 2,35%, до 1 727 долларов за тройскую унцию.

  • В это же время фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX рос на 5,8%, до 2 258,5 доллара за тройскую унцию.
  • Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в феврале 2026 года и на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex также демонстрировала рост.

Золото росло на 1,33%, до 4 401,3 доллара за тройскую унцию, а серебро поднималось на 7,74%, до 75,915 доллара за тройскую унцию.

Днем ранее драгметаллы демонстрировали стремительное снижение.

Ранее финансист предрек рост цен на золото в 2026 году.

Аксинья Титова
