Стоимость драгоценных металлов резко выросла в последний момент

Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы – платину, палладий, золото и серебро – на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует рост от 1,33% до 7,74%, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных торговых площадок, по данным торгов на 19:03 по казахстанскому времени, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на бирже NYMEX росла на 2,35%, до 1 727 долларов за тройскую унцию.

В это же время фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX рос на 5,8%, до 2 258,5 доллара за тройскую унцию.

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в феврале 2026 года и на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex также демонстрировала рост.

Золото росло на 1,33%, до 4 401,3 доллара за тройскую унцию, а серебро поднималось на 7,74%, до 75,915 доллара за тройскую унцию.

Днем ранее драгметаллы демонстрировали стремительное снижение.

Ранее финансист предрек рост цен на золото в 2026 году.