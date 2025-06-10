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Финансы

Стоимость серебра на бирже побила 13-летний показатель

Металл, унции, показатели, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 06:09 Фото: pixabay
Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в июле 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 29 февраля 2012 года превысила 37 долларов, сообщает Zakon.kz.

Так, 9 июня, в 23:36 по казахстанскому времени цена на драгметалл составляла 37,025 доллара за тройскую унцию (+2.41%).

К 23:54 стоимость серебра замедлила рост и находилась на уровне 36,985 доллара (+2.35%).

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года росла на 0,69%, до 3 353,5 доллара за тройскую унцию.

Ранее стало известно, почему Казахстан и Азербайджан активно скупают золото.

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Аксинья Титова
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