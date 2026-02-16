#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Финансы

Россия сдает позиции, Армения и Кыргызстан наступают: что происходит во внешней торговле Казахстана

торговля контейнеры, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 16:52 Фото: pexels
За год Казахстан нарастил импорт на 4,4 млрд долларов, сократил экспорт на 2,6 млрд и потерял треть торгового профицита, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 143 888,2 млн долларов США, увеличившись на 1,3% по сравнению с 2024 годом. На первый взгляд динамика выглядит устойчивой: по данным БНС АСПиР РК, за последние пять лет объем торговли вырос более чем на 42 млрд долларов – со 101 520,1 млн в 2021 году до текущего уровня. Декабрь 2025 года стал максимальным за весь период наблюдений – 14 729,7 млн долларов за месяц.

Экспорт теряет объем

Однако внутри годовой статистики зафиксирован принципиально иной процесс. Рост оборота обеспечен не расширением экспорта, а ускорением импорта, что напрямую повлияло на торговый баланс.

В 2024 году Казахстан экспортировал товаров на 81 674,1 млн долларов. В 2025 году этот показатель сократился до 79 041,2 млн. Потери составили 2 632,9 млн долларов, или 3,2% в годовом выражении.

Снижение распределено неравномерно по направлениям. Наиболее заметное падение пришлось на российский рынок: экспорт в Россию сократился с 9 551,9 до 8 141,5 млн долларов. Фактически речь идет о снижении почти на 1,41 млрд долларов за год.

Одновременно выросли поставки в Беларусь – с 171,3 до 271,2 млн долларов, в Кыргызстан – с 1 285,8 до 1 662,2 млн, в Армению – с 36,3 до 49,0 млн. Тем не менее суммарный прирост по этим направлениям оказался кратно меньше падения российского сегмента.

В целом экспорт в страны ЕАЭС сократился на 8,3%, с 11 045,2 до 10 123,9 млн долларов. Поставки в страны дальнего зарубежья также снизились – с 65 867,1 до 63 496,0 млн долларов.

Таким образом, сокращение экспорта носит не локальный, а общий характер.

Фото: Zakon.kz

Импорт ускоряется

На фоне снижения экспортной выручки импорт продемонстрировал противоположную динамику. В 2025 году Казахстан закупил товаров на 64 847,0 млн долларов против 60 398,0 млн годом ранее. Прирост составил 4 449,0 млн долларов, или 7,4%.

Ключевой вклад внесли страны дальнего зарубежья. Импорт оттуда увеличился на 3 660,5 млн долларов – с 38 378,7 до 42 039,2 млн, что соответствует росту на 9,5%.

Импорт из России вырос с 18 583,7 до 19 231,3 млн долларов. Поставки из Беларуси увеличились на 23,2%, из Кыргызстана – на 17,1%. Снижение зафиксировано только по Армении, где импорт сократился более чем вдвое.

В совокупности импорт из стран ЕАЭС увеличился на 882,4 млн долларов и достиг 20 769,2 млн.

Фото: Zakon.kz

Неоднозначный баланс

Разница между экспортом и импортом в 2024 году составляла 21 276,1 млн долларов. В 2025 году профицит сократился до 14 194,2 млн долларов. Потери составили 7 081,9 млн долларов – минус 33%.

Если сопоставить изменения по двум основным компонентам, становится очевидно: сокращение профицита сформировано одновременным снижением экспортной выручки и ускоренным ростом импорта. Рост оборота на 1,8 млрд долларов полностью обеспечен увеличением закупок, тогда как экспорт оказал отрицательное влияние на итог.

Фото: Zakon.kz

Структура торговли смещается на закупки

В 2024 году экспорт формировал 57,5% внешнеторгового оборота страны. В 2025 году его доля снизилась до 54,9%. Соответственно, доля импорта выросла с 42,5% до 45,1%.

Это изменение означает постепенное смещение структуры внешней торговли. При сокращении экспортной составляющей экономика получает меньше чистой валютной выручки, тогда как растущий импорт увеличивает потребность в валютных расходах.

В течение 2025 года экспорт в большинстве месяцев оставался ниже показателей 2024 года. Особенно слабым оказался первый квартал. Лишь к концу года динамика частично выровнялась.

Импорт, напротив, демонстрировал устойчивый рост в годовом выражении практически весь год. Во втором полугодии темпы ускорились, а декабрь стал максимальным не только по обороту в целом, но и по объемам импорта.

Итог года – все не так просто

2025 год не стал годом кризиса во внешней торговле, но зафиксировал смену баланса внутри нее. Оборот продолжает расти, однако этот рост формируется не за счет расширения продаж, а за счет увеличения закупок. Сокращение профицита на треть – главный экономический результат года.

В целом итоги 2025 года нельзя трактовать как кризис внешней торговли Казахстана. Внешнеторговый оборот остается на исторически высоком уровне, а торговый баланс сохраняет положительное значение.

Да, рост оборота обеспечен в первую очередь импортом, тогда как экспортная выручка сократилась.

Но позитивным сигналом остается рост торговли с рядом стран ЕАЭС и сохранение высокой деловой активности в конце года, что указывает на незатухающую внешнеторговую динамику.

Ранее мы рассказали, что главным вызовом для отечественной торговли в 2025 году стало затяжное пике цен на нефть с общим падением свыше 21%. Тем не менее, несмотря на то, что сегодня существует сильная волатильность экспорта, в РК начался беспрецедентный спрос на инвестиционные товары.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Дожди и снег обрушатся на Казахстан 17 февраля
18:04, Сегодня
Дожди и снег обрушатся на Казахстан 17 февраля
Что Казахстан покупает в Китае и что – в России
13:17, 22 октября 2024
Что Казахстан покупает в Китае и что – в России
Россия, Китай, Германия: какие страны лидируют по импорту товаров в Казахстан
15:33, 16 января 2025
Россия, Китай, Германия: какие страны лидируют по импорту товаров в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Хотелось бы играть как Рыбакина": российская теннисистка раскрыла отношение к казахстанке
18:14, Сегодня
"Хотелось бы играть как Рыбакина": российская теннисистка раскрыла отношение к казахстанке
Пострадавший от чемпиона UFC француз сообщил неожиданные новости
17:48, Сегодня
Пострадавший от чемпиона UFC француз сообщил неожиданные новости
18-летний казахстанский горнолыжник провалился на Олимпиаде в Милане
17:20, Сегодня
18-летний казахстанский горнолыжник провалился на Олимпиаде в Милане
Кто заберёт вакантный пояс в самой элитной весовой категории?
17:03, Сегодня
Кто заберёт вакантный пояс в самой элитной весовой категории?
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: