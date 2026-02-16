Россия сдает позиции, Армения и Кыргызстан наступают: что происходит во внешней торговле Казахстана

За год Казахстан нарастил импорт на 4,4 млрд долларов, сократил экспорт на 2,6 млрд и потерял треть торгового профицита, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 143 888,2 млн долларов США, увеличившись на 1,3% по сравнению с 2024 годом. На первый взгляд динамика выглядит устойчивой: по данным БНС АСПиР РК, за последние пять лет объем торговли вырос более чем на 42 млрд долларов – со 101 520,1 млн в 2021 году до текущего уровня. Декабрь 2025 года стал максимальным за весь период наблюдений – 14 729,7 млн долларов за месяц.

Экспорт теряет объем

Однако внутри годовой статистики зафиксирован принципиально иной процесс. Рост оборота обеспечен не расширением экспорта, а ускорением импорта, что напрямую повлияло на торговый баланс.

В 2024 году Казахстан экспортировал товаров на 81 674,1 млн долларов. В 2025 году этот показатель сократился до 79 041,2 млн. Потери составили 2 632,9 млн долларов, или 3,2% в годовом выражении.

Снижение распределено неравномерно по направлениям. Наиболее заметное падение пришлось на российский рынок: экспорт в Россию сократился с 9 551,9 до 8 141,5 млн долларов. Фактически речь идет о снижении почти на 1,41 млрд долларов за год.

Одновременно выросли поставки в Беларусь – с 171,3 до 271,2 млн долларов, в Кыргызстан – с 1 285,8 до 1 662,2 млн, в Армению – с 36,3 до 49,0 млн. Тем не менее суммарный прирост по этим направлениям оказался кратно меньше падения российского сегмента.

В целом экспорт в страны ЕАЭС сократился на 8,3%, с 11 045,2 до 10 123,9 млн долларов. Поставки в страны дальнего зарубежья также снизились – с 65 867,1 до 63 496,0 млн долларов.

Таким образом, сокращение экспорта носит не локальный, а общий характер.

Фото: Zakon.kz

Импорт ускоряется

На фоне снижения экспортной выручки импорт продемонстрировал противоположную динамику. В 2025 году Казахстан закупил товаров на 64 847,0 млн долларов против 60 398,0 млн годом ранее. Прирост составил 4 449,0 млн долларов, или 7,4%.

Ключевой вклад внесли страны дальнего зарубежья. Импорт оттуда увеличился на 3 660,5 млн долларов – с 38 378,7 до 42 039,2 млн, что соответствует росту на 9,5%.

Импорт из России вырос с 18 583,7 до 19 231,3 млн долларов. Поставки из Беларуси увеличились на 23,2%, из Кыргызстана – на 17,1%. Снижение зафиксировано только по Армении, где импорт сократился более чем вдвое.

В совокупности импорт из стран ЕАЭС увеличился на 882,4 млн долларов и достиг 20 769,2 млн.

Фото: Zakon.kz

Неоднозначный баланс

Разница между экспортом и импортом в 2024 году составляла 21 276,1 млн долларов. В 2025 году профицит сократился до 14 194,2 млн долларов. Потери составили 7 081,9 млн долларов – минус 33%.

Если сопоставить изменения по двум основным компонентам, становится очевидно: сокращение профицита сформировано одновременным снижением экспортной выручки и ускоренным ростом импорта. Рост оборота на 1,8 млрд долларов полностью обеспечен увеличением закупок, тогда как экспорт оказал отрицательное влияние на итог.

Фото: Zakon.kz

Структура торговли смещается на закупки

В 2024 году экспорт формировал 57,5% внешнеторгового оборота страны. В 2025 году его доля снизилась до 54,9%. Соответственно, доля импорта выросла с 42,5% до 45,1%.

Это изменение означает постепенное смещение структуры внешней торговли. При сокращении экспортной составляющей экономика получает меньше чистой валютной выручки, тогда как растущий импорт увеличивает потребность в валютных расходах.

В течение 2025 года экспорт в большинстве месяцев оставался ниже показателей 2024 года. Особенно слабым оказался первый квартал. Лишь к концу года динамика частично выровнялась.

Импорт, напротив, демонстрировал устойчивый рост в годовом выражении практически весь год. Во втором полугодии темпы ускорились, а декабрь стал максимальным не только по обороту в целом, но и по объемам импорта.

Итог года – все не так просто

2025 год не стал годом кризиса во внешней торговле, но зафиксировал смену баланса внутри нее. Оборот продолжает расти, однако этот рост формируется не за счет расширения продаж, а за счет увеличения закупок. Сокращение профицита на треть – главный экономический результат года.

В целом итоги 2025 года нельзя трактовать как кризис внешней торговли Казахстана. Внешнеторговый оборот остается на исторически высоком уровне, а торговый баланс сохраняет положительное значение.

Да, рост оборота обеспечен в первую очередь импортом, тогда как экспортная выручка сократилась.

Но позитивным сигналом остается рост торговли с рядом стран ЕАЭС и сохранение высокой деловой активности в конце года, что указывает на незатухающую внешнеторговую динамику.

Ранее мы рассказали, что главным вызовом для отечественной торговли в 2025 году стало затяжное пике цен на нефть с общим падением свыше 21%. Тем не менее, несмотря на то, что сегодня существует сильная волатильность экспорта, в РК начался беспрецедентный спрос на инвестиционные товары.