Торговый баланс Казахстана растет вопреки нестабильной цене на нефть

Динамика внешней торговли Казахстана в 2024 году достаточно необычна по сравнению с предыдущими годами. С одной стороны наблюдается снижение внешнеторгового оборота, а с другой стороны, внешнеторговое сальдо показывает впечатляющий рост, сообщает Zakon.kz.

Внешнеторговый оборот в текущем году ни разу не поднимался выше прошлогоднего уровня. Вот и в январе – июле значение этого показателя оказалось ниже аналогичного периода прошлого года на 1,8%, составив, по предварительным данным, 78,97 млрд долларов, отмечает казахстанский экономист Тулеген Аскаров.

В абсолютном выражении объем внешней торговли уменьшился на 1,45 млрд долларов, свидетельствуют данные статистики. Отчасти это можно объяснить снижением цены на нефть марки Brent с июньского максимума текущего среднемесячного уровня в 85,2 доллара за баррель до 80,7 доллара в июле. А учитывая, что в августе эта цена опустилась до 76,9 и потом – до 73,5 доллара в сентябре, можно предположить, что и до конца текущего года динамика внешнеторгового оборота вряд ли улучшится.

Фото: stat.gov.kz

Экспорт из Казахстана за семь месяцев текущего года увеличился лишь на 2,2%, до 46,13 млрд долларов. Но сложился этот статистический позитив только под влиянием роста поставок казахстанских товаров в "дальнее" зарубежье на 6,6%, до 37,8 млрд долларов, тогда как экспорт в страны СНГ сократился на 14,1%, до 8,3 млрд долларов, в ЕАЭС – на 15,9%, до 5,73 млрд долларов. Главной причиной столь негативных трендов выступает значительное падение отечественного экспорта в Россию на 18%, до 5 млрд долларов США.





Фото: stat.gov.kz

Импорт из России также уменьшился, но в меньшей степени – на 2,9%, до 9,38 млрд долларов. Из-за этого сократились и поставки из стран ЕАЭС (на 4%, до 10,6 млрд долларов) и СНГ (4,6%, до 11,2 млрд долларов). Впрочем, снизился и импорт из государств "дальнего" зарубежья, причем в большей степени, – на 8%, до 21,64 млрд долларов. Общий же объем поставок зарубежных товаров в Казахстан уменьшился в текущем году на 6,9%, до 32,35 млрд долларов.



"Хотя общая динамика внешней торговли выглядит пессимистично, ее баланс – разница между экспортом и импортом или внешнеторговое сальдо – растет в лучшую сторону, причем впечатляющими темпами – на 34,6%, до 13, 3 млрд долларов". Тулеген Аскаров

Ключевым торговым партнером Казахстана по-прежнему выступает Китай с долей в общем объеме товарооборота 21,3. В абсолютном выражении торговля с этой страной достигла за январь – июль 16,83 млрд долларов. Россия идет второй (18,2%, 14,38 млрд долларов), третье место занимает Италия (14,7%, 1, 57 млрд долларов).

Европейский союз остается бессменным лидером в торговле Казахстана – на это интеграционное образование приходится 35,4%, или 27,92 млрд долларов. Далее следуют СНГ (24,7%, 19,5 млрд долларов) и ЕАЭС (20%, 15,8 млрд долларов).

В географическом разрезе впереди идет Европа (37,5%, 29,64 млрд долларов), за ней расположились Азия (33,3%, 26,26 млрд долларов), США (4%, 3,15 млрд долларов), Африка (0,5%, 0,4 млрд долларов) и Австралия с Океанией (0,1%, 0,04 млрд долларов).





Фото: stat.gov.kz

В товарной структуре казахстанского экспорта по-прежнему не наблюдается особых изменений в лучшую сторону. На минеральные продукты приходится 66,2%, в том числе на топливно-энергетические товары – 58,9%. С большим отрывом от них идут металлы и изделия из них (13,3%), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (7,3%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (5,6%), машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (5,4%).



Среди отдельных товарных позиций все также лидирует сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов (55,6%), далее расположились медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5,1%), элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (4,4%), руды и концентраты медные (4,1%), ферросплавы (2,8%).

Ранее мы сообщали, что в экспорте из Казахстана Китай постепенно "выдавливает" Россию с первого места на второе.