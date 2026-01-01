#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 января

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 11:16 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 505,73 тенге; евро – 595 тенге; российский рубль – 6,31 тенге; китайский юань – 72,12 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

509,95 тенге на покупку, 516,95 тенге на продажу.

Курс евро:

592 тенге на покупку, 601,97 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,23 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

511,25 тенге на покупку, 517,11 тенге на продажу.

Курс евро:

592,96 тенге на покупку, 603,93 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,1 тенге на покупку, 6,4 тенге на продажу.

Большой разворот: как перестройка торговых потоков меняет экономику Казахстана

К концу 2025 года рынок депозитов в Казахстане вошел в фазу жесткой конкуренции за депозиты граждан. Сразу 11 банков сегодня предлагают рекордную доходность в 20%.

