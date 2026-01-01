Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 января
По состоянию на 1 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 505,73 тенге; евро – 595 тенге; российский рубль – 6,31 тенге; китайский юань – 72,12 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
509,95 тенге на покупку, 516,95 тенге на продажу.
Курс евро:
592 тенге на покупку, 601,97 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,23 тенге на покупку, 6,5 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
511,25 тенге на покупку, 517,11 тенге на продажу.
Курс евро:
592,96 тенге на покупку, 603,93 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,1 тенге на покупку, 6,4 тенге на продажу.
К концу 2025 года рынок депозитов в Казахстане вошел в фазу жесткой конкуренции за депозиты граждан. Сразу 11 банков сегодня предлагают рекордную доходность в 20%.