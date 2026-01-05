Тенге против доллара: как 2025-й перевернул валютную динамику

За двенадцать месяцев тенге сумел пройти путь от ослабления к восстановлению и завершить год сильнее, чем начинал. Данные Нацбанка показывают: несмотря на резкие колебания внутри года, итог оказался в пользу национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Минус 3,7%

За год, с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года, официальный курс американской валюты снизился на 3,7% (19,58 тенге), до 505,53 тенге, показывают данные НБРК.

Даже сегодня после незначительного подорожания доллар стоит намного дешевле, чем год назад. Сравните: 5 января 2025 года доллар стоил 524,81 тенге, сегодня – 511,26 тенге.

В последний раз подобное происходило по завершении 2023 года, отмечают аналитики Первого кредитного бюро. Тогда на фоне повышенных продаж валюты из Нацфонда и притока нерезидентов на рынок ГЦБ доллар потерял в стоимости 1,7%.

Укрепление в начале года и разворот тренда

2025 год начинался для национальной валюты благоприятно – примерно до середины марта она динамично укреплялась, пока не достигла своего годового максимума (488,53 тенге за доллар). Далее наметился противоположный тренд. Особенно заметные обороты он набрал в июле, по итогам которого тенге подешевел по отношению к доллару сразу на 4,1%, до 540,78 тенге.

Такое резкое ослабление Нацбанк связывал с ростом денежной массы из-за "значительных расходов, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты". Тогда же в июле были проведены валютные интервенции на сумму 125,6 млн долларов – единственный раз в году.

На протяжении следующих месяцев позиции национальной валюты продолжили ухудшаться. И уже в последних числах сентября она приступила к обновлению исторических антирекордов. Однако 3 октября, после того как курс оказался в шаге от психологической отметки 550 тенге за доллар (по факту было 549,15 тенге), ситуация начала резко меняться – на смену ослаблению тенге пришло укрепление. Устойчивым оно сохранялось почти два полных месяца – октябрь и ноябрь. По их результатам (с 1 октября по 1 декабря) нацвалюта подорожала на 6,7%. Среди причин ее усиления Нацбанк выделял "проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики".

И вот вследствие повышения базовой ставки до 18% реальная доходность тенговых инструментов пошла вверх, в результате чего они стали привлекательнее, в том числе для нерезидентов.

Декабрь: укрепление на фоне высокой волатильности

Результатом отдельно взятого декабря также стало укрепление нацвалюты на 1,4%. Однако динамика ее стоимости в течение месяца была изменчивой – сначала фиксировался рост, потом снижение, после чего снова рост (на пике курс доллара доходил до 522,38 тенге). Помимо прочего, фоном для подобных колебаний стало снижение чистых продаж валюты Нацбанком по сравнению с ноябрем на 11,9%, до 1,3 млрд. При этом важно иметь в виду, что последние три месяца названный показатель держится на повышенных уровнях. Так, в ноябре и октябре фиксировалось по 1,5 млрд долларов при среднемесячном значении 2025 года в 1,2 млрд.

Фото: Zakon.kz

Зеркалирование ликвидности и продажи валюты

Повышенные уровни чистых продаж валюты Нацбанком в IV квартале обусловлены стремлением регулятора устранить отставание объемов изъятой ликвидности от объемов эмитированной ликвидности в рамках механизма зеркалирования. (Механизм зеркалирования подразумевает, что валюта продается в эквиваленте эмиссии тенге, осуществляемой предварительно для покупки золота у его отечественных производителей. – Прим. ред.). Однако ранее в 2025 году изъятия ликвидности отстали от эмиссии, фоном чему послужил существенный рост цен на золото. Судя по заявлению Нацбанка, нагнать отставание так и не удалось – неизъятую ликвидность планируют стерилизовать в I квартале 2026 года. С учетом "нейтрализации прогнозной эмиссии" продажи иностранной валюты по результатам будущего периода должны составить в эквиваленте 1,1 трлн тенге.

Валютные интервенции, как и покупки валюты для ЕНПФ, в декабре Нацбанком не проводились. Объем продаж валютной выручки квазигоссектором сформировался в размере 315 млн долларов (-19,2% м/м).

Таким образом, итоги 2025 года показывают, что курс тенге формировался не линейно, а через череду резких фаз ослабления и укрепления, где ключевую роль играли бюджетные расходы, политика Нацбанка и жесткость денежно-кредитных условий. Несмотря на исторические антирекорды осенью, год завершился снижением курса доллара в годовом выражении, что стало редким показателем влияния монетарных инструментов и операций регулятора на валютный рынок.

Ранее была названа самая подорожавшая в 2025 году к доллару валюта. Это российский рубль, который за год укрепился к доллару сразу на 31%.