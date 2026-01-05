#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Финансы

Тенге против доллара: как 2025-й перевернул валютную динамику

Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 16:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
За двенадцать месяцев тенге сумел пройти путь от ослабления к восстановлению и завершить год сильнее, чем начинал. Данные Нацбанка показывают: несмотря на резкие колебания внутри года, итог оказался в пользу национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Минус 3,7%

За год, с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года, официальный курс американской валюты снизился на 3,7% (19,58 тенге), до 505,53 тенге, показывают данные НБРК.

Даже сегодня после незначительного подорожания доллар стоит намного дешевле, чем год назад. Сравните: 5 января 2025 года доллар стоил 524,81 тенге, сегодня – 511,26 тенге.

В последний раз подобное происходило по завершении 2023 года, отмечают аналитики Первого кредитного бюро. Тогда на фоне повышенных продаж валюты из Нацфонда и притока нерезидентов на рынок ГЦБ доллар потерял в стоимости 1,7%.

Укрепление в начале года и разворот тренда

2025 год начинался для национальной валюты благоприятно – примерно до середины марта она динамично укреплялась, пока не достигла своего годового максимума (488,53 тенге за доллар). Далее наметился противоположный тренд. Особенно заметные обороты он набрал в июле, по итогам которого тенге подешевел по отношению к доллару сразу на 4,1%, до 540,78 тенге.

Такое резкое ослабление Нацбанк связывал с ростом денежной массы из-за "значительных расходов, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты". Тогда же в июле были проведены валютные интервенции на сумму 125,6 млн долларов – единственный раз в году.

На протяжении следующих месяцев позиции национальной валюты продолжили ухудшаться. И уже в последних числах сентября она приступила к обновлению исторических антирекордов. Однако 3 октября, после того как курс оказался в шаге от психологической отметки 550 тенге за доллар (по факту было 549,15 тенге), ситуация начала резко меняться – на смену ослаблению тенге пришло укрепление. Устойчивым оно сохранялось почти два полных месяца – октябрь и ноябрь. По их результатам (с 1 октября по 1 декабря) нацвалюта подорожала на 6,7%. Среди причин ее усиления Нацбанк выделял "проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики".

И вот вследствие повышения базовой ставки до 18% реальная доходность тенговых инструментов пошла вверх, в результате чего они стали привлекательнее, в том числе для нерезидентов.

Декабрь: укрепление на фоне высокой волатильности

Результатом отдельно взятого декабря также стало укрепление нацвалюты на 1,4%. Однако динамика ее стоимости в течение месяца была изменчивой – сначала фиксировался рост, потом снижение, после чего снова рост (на пике курс доллара доходил до 522,38 тенге). Помимо прочего, фоном для подобных колебаний стало снижение чистых продаж валюты Нацбанком по сравнению с ноябрем на 11,9%, до 1,3 млрд. При этом важно иметь в виду, что последние три месяца названный показатель держится на повышенных уровнях. Так, в ноябре и октябре фиксировалось по 1,5 млрд долларов при среднемесячном значении 2025 года в 1,2 млрд.

Фото: Zakon.kz

Зеркалирование ликвидности и продажи валюты

Повышенные уровни чистых продаж валюты Нацбанком в IV квартале обусловлены стремлением регулятора устранить отставание объемов изъятой ликвидности от объемов эмитированной ликвидности в рамках механизма зеркалирования. (Механизм зеркалирования подразумевает, что валюта продается в эквиваленте эмиссии тенге, осуществляемой предварительно для покупки золота у его отечественных производителей. – Прим. ред.). Однако ранее в 2025 году изъятия ликвидности отстали от эмиссии, фоном чему послужил существенный рост цен на золото. Судя по заявлению Нацбанка, нагнать отставание так и не удалось – неизъятую ликвидность планируют стерилизовать в I квартале 2026 года. С учетом "нейтрализации прогнозной эмиссии" продажи иностранной валюты по результатам будущего периода должны составить в эквиваленте 1,1 трлн тенге.

Валютные интервенции, как и покупки валюты для ЕНПФ, в декабре Нацбанком не проводились. Объем продаж валютной выручки квазигоссектором сформировался в размере 315 млн долларов (-19,2% м/м).

Таким образом, итоги 2025 года показывают, что курс тенге формировался не линейно, а через череду резких фаз ослабления и укрепления, где ключевую роль играли бюджетные расходы, политика Нацбанка и жесткость денежно-кредитных условий. Несмотря на исторические антирекорды осенью, год завершился снижением курса доллара в годовом выражении, что стало редким показателем влияния монетарных инструментов и операций регулятора на валютный рынок.

Ранее была названа самая подорожавшая в 2025 году к доллару валюта. Это российский рубль, который за год укрепился к доллару сразу на 31%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Глава Нацбанка о ситуации на валютном рынке: Нужно следить за курсом тенге, а не доллара
14:29, 12 июля 2024
Глава Нацбанка о ситуации на валютном рынке: Нужно следить за курсом тенге, а не доллара
Что помогает укреплению тенге: динамика валютного курса в январе 2025 года
16:21, 05 февраля 2025
Что помогает укреплению тенге: динамика валютного курса в январе 2025 года
Тенге против доллара: хрупкое равновесие на валютном рынке
15:56, 08 сентября 2025
Тенге против доллара: хрупкое равновесие на валютном рынке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: