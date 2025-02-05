Что помогает укреплению тенге: динамика валютного курса в январе 2025 года

Начало года стало периодом небольшого укрепления тенге, курс которого вырос на 1,33%, достигнув отметки 518,1 тенге за 1 доллар США. Это произошло под влиянием нескольких факторов как внутри страны, так и за ее пределами, сообщает Zakon.kz.

Если посмотреть на динамику курса доллара к тенге за первый месяц 2025 года, то мы увидим, что национальная валюта Казахстана окрепла с 1 января по 1 февраля с 525,11 до 518,14 тенге за доллар. Сегодня официальный курс Нацбанка РК составляет 520,27 тенге за доллар.

Внутренние факторы укрепления тенге

Одним из ключевых факторов поддержки национальной валюты остается конвертация трансфертов из Национального фонда на фоне традиционного снижения деловой активности в январе, что приводит к уменьшению спроса на иностранную валюту. В результате ее предложение на рынке превышает потребность, что способствует росту тенге.

Кроме того, было усилено валютное регулирование, ограничивающее доступ к сбережениям в иностранной валюте. Это приводит к концентрации валютных операций преимущественно в сфере внешней торговли и инвестиций бизнеса, отмечает казахстанский финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Однако такая жесткая политика валютного контроля несет и определенные риски. В идеале курс национальной валюты должен формироваться под влиянием макроэкономических факторов, таких как инфляция, объем денежной массы и состояние платежного баланса.

Искусственное вмешательство в курсообразование создает скрытые дисбалансы, которые могут привести к резким колебаниям в случае ухудшения экономической ситуации или ослабления контроля со стороны регуляторов.

Внешние факторы, повлиявшие на курс тенге

Январь стал благоприятным периодом для тенге с точки зрения внешних условий. Отмечается три основных позитивных фактора.

Рост курса российского рубля. По итогам месяца рубль укрепился на 13%, опустившись ниже отметки 100 рублей за 1 доллар. Это было вызвано сокращением спроса на импорт в зимний период, что снизило внутренний спрос на валюту в России. Дополнительно влияние оказали санкции против "Газпромбанка", которые могли привести к снижению оттока капитала.

Динамика доллара США. Индекс доллара (DXY) за месяц снизился на 0,12%, достигнув отметки 108,4. Это произошло на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости снижения процентных ставок. Однако отсутствие конкретики в его высказываниях вызвало неопределенность среди инвесторов. В ответ Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,50%, ожидая новых данных по инфляции и рынку труда.

Рост экспортных цен. Дополнительным фактором поддержки тенге стало улучшение экспортных условий для Казахстана. Индекс экспортных цен, учитывающий стоимость нефти и газа, вырос на 0,4%. В январе цены на нефть превышали 80 долларов за баррель, но затем скорректировались до 75 долларов. Это, опять же, связано с заявлением Трампа о возможном введении 25% пошлин на поставку ресурса из Мексики и Канады, что могло бы снизить спрос на нефть.

Перспективы на будущее

Динамика товарных рынков в мире остается крайне нестабильной, что может в дальнейшем повлиять на курс тенге. Замедление промышленного роста в Китае усилило ожидания новых мер стимулирования экономики со стороны властей страны. Если такие программы будут реализованы, это поддержит спрос на промышленные металлы, включая медь, что положительно скажется на экспортных доходах Казахстана.

В целом, укрепление тенге в январе стало результатом благоприятного сочетания внутренних и внешних факторов, отмечает эксперт.

Дальнейшая стабильность курса будет зависеть от динамики рубля, политики ФРС США и ситуации на сырьевых рынках.

Ранее мы рассказали о том, что в начале февраля 2025 года тенге может войти в зону высокой волатильности, но укрепление российского рубля и возможный рост цен на нефть поддержат валюту Казахстана.