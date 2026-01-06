Валютный развод: в 2025 году тенге перестал жить с оглядкой на рубль

Анализ итогов года говорит о фундаментальном сдвиге в курсообразовании национальной валюты Казахстана. Несмотря на тесные торговые связи, финансовый рынок страны перешел к новой модели, где внутренние потоки ликвидности стали важнее динамики курса валюты соседа по ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Прошедший 2025 год стал для казахстанской валюты периодом значимых структурных изменений. Несмотря на резкие колебания внутри года, тенге завершил цикл укреплением: если в начале января курс составлял 525,1 тенге за доллар США, то к концу декабря он снизился до 502,6.

Разрыв корреляций

Главным итогом года эксперты называют практически полную потерю зависимости тенге от российского рубля. Так, экономист Руслан Султанов уверен: синхронной привязки в курсе RUB/KZT больше не существует.

Связь курса тенге за доллар США с динамикой USD/RUB в 2025 году составила около 10,1%, что классифицируется как отрицательная слабая корреляционная связь.

Напротив, зависимость от глобального индекса доллара (DXY) оказалась заметно выше – около 42,1%, что указывает на умеренную корреляцию.

"Когда в мире меняется сила доллара и отношение инвесторов к риску, тенге реагирует ощутимее. Это логично для малой открытой экономики, где в периоды глобальной неопределенности спрос на доллар как на защитный актив растет, условия финансирования ужесточаются, и давление на валюты развивающихся стран усиливается". Руслан Султанов

Фото: Zakon.kz

Летний стресс

Самый напряженный этап года пришелся на летние месяцы, когда рынок столкнулся с дефицитом ликвидности. В июле курс тенге за доллар США достигал отметки 550, что было вызвано временным дисбалансом спроса и предложения, усиленным спекулятивным давлением.

Нацбанк Казахстана был вынужден перейти к прямым интервенциям для стабилизации ситуации. Важно отметить, что фундаментальные условия при этом оставались благоприятными: стоимость нефти стабильно превышала 70 долларов за баррель, а на мировом рынке наблюдалась тенденция к ослаблению американской валюты. Вмешательство регулятора позволило сгладить асимметрию рынка, возникшую на фоне "тонкой" ликвидности и излишней нервозности участников.

Финальное ралли

Осень ознаменовалась максимальной активностью участников рынка. В октябре объемы торгов долларом США на KASE достигли годового пика, что совпало с периодом максимального ослабления тенге (до 549,2 в начале месяца). Однако уже с конца октября тренд изменился на фоне аномально высоких объемов продажи валюты.

Аналитик предполагает, что решающий вклад в укрепление курса внес квазигосударственный сектор. Учитывая относительно небольшую глубину казахстанского валютного рынка, масштабные операции таких участников способны быстро менять баланс сил даже при нейтральном внешнем фоне. Это позволило тенге не только отойти от экстремумов, но и продолжить движение к укреплению вплоть до конца декабря.

Главный вывод года, по мнению Султанова, состоит в том, что тенге за доллар США в 2025 году жил по правилам глобального рынка и потоков ликвидности. Статистически связь с рублем оказалась слабой, а чувствительность к внешнему доллару заметнее.

"Если смотреть на год целиком, тенге оказался не заложником одного фактора, а валютой, чья траектория складывается из глобального фона, сезонных платежей и, самое главное, реального баланса спроса и предложения на рынке". Руслан Султанов

Влияние санкций

Напомним, что ранее заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова подчеркивала, что рынки Казахстана и России функционируют в принципиально разных условиях. Российский рубль находится под влиянием специфических санкционных факторов, которые искажают его фундаментальную стоимость. Следовательно, его динамика не может и не должна являться ориентиром для тенге.

"В настоящее время рынки наших стран находятся и функционируют в разных условиях. Поэтому в данных условиях резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражения на обменном курсе тенге/доллар, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям". Алия Молдабекова

Однако, несмотря на финансовое "декупирование", реальный сектор экономики все еще глубоко интегрирован в рублевую зону. Данные отраслевого обзора НБРК в 2025 году показывают высокую долю использования российского рубля во взаимных расчетах:

Обрабатывающая промышленность – 55,4% предприятий.

Строительство – 40,5%.

Сельское хозяйство – 37,3%.

Торговля – около 45% предприятий ощутили негативное влияние курса рубля.

Подводя итоги, отметим: тенге в 2025 году окончательно перестал быть заложником нескольких факторов. Его траектория теперь стала намного сложнее: она складывается из глобальных трендов, сезонных платежей, реального внутреннего баланса и массы других факторов.

