Доллар падает – металлы дорожают: куда вложиться инвестору

На мировых финансовых рынках наблюдается масштабная переоценка активов. Пока индекс доллара демонстрирует затяжное падение, рынок металлов переживает настоящий бум. О том, что стоит за этими процессами и как меняется структура мировых резервов, – в материале Zakon.kz.

Что происходит с долларом?

За последний год индекс доллара (USDX) просел на 10,08%, опустившись до отметки 98,73 пункта. Как полагают аналитики – это результаты эксцентрической политики нынешней администрации США.

Для понимания ситуации напомним, что USDX – это ключевой показатель, отражающий отношение доллара США к корзине из шести основных мировых валют. Его структура строго регламентирована:

Евро (EUR) – 57,6%;

Иена (JPY) – 13,6%;

Фунт стерлингов (GBP) – 11,9%;

Канадский доллар (CAD) – 9,1%;

Шведская крона (SEK) – 4,2%;

Швейцарский франк (CHF) – 3,6%.

Снижение индекса напрямую влияет на стоимость сырьевых товаров: чем слабее доллар, тем доступнее становятся металлы для держателей других валют, что подстегивает спрос.

Фото: Zakon.kz

Золотой стандарт возвращается?

Цены на золото достигли беспрецедентных высот, преодолев порог в 4600 долларов за унцию (31,1 гр). Параллельно с этим серебро вплотную приблизилось к отметке 85 долларов. Аналитики связывают такой взрывной рост с усилением геополитической нестабильности и внутренними проблемами в США.

Среди ключевых факторов давления:

Угроза независимости ФРС: заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла о возможных уголовных обвинениях со стороны Минюста и давлении администрации президента пошатнули доверие к американскому регулятору.

Геополитика: протесты в Иране, амбициозные планы США по Гренландии и операции в Латинской Америке (ситуация с Мадуро) заставляют инвесторов искать "тихую гавань".

В результате доля золота в мировых резервах Центробанков выросла до 28% – это максимум с начала 1990-х годов. На сегодняшний день вложения в желтый металл в мировых резервах превышают суммарную долю евро, иены и фунта стерлингов вместе взятых.

"Это происходит из-за того, что Центробанки мира продолжают диверсифицировать резервы, снижая в них долю доллара США и покупая золото. В этой связи очень показательным был 2025 год, по итогам которого индекс доллара зафиксировал снижение на 9,24% (худшая годовая динамика за 8 лет), при том, что золото выросло в цене на +64,5%, а серебро на +148%". Данные Всемирного Совета по золоту

Почему мир выбирает драгметаллы?

Согласно последнему обзору от Всемирного Совета по золоту (WGC), большая часть Центральных банков отдает предпочтение сохранению позиции в золоте по причине того, что:

это является исторической традицией;

у золота отсутствует риск дефолта;

цена на золото обычно растет в периоды кризисов;

золото является отличным активом для диверсификации портфеля, не коррелирующим с фиатными валютами;

золото является активом, хеджирующим от инфляции.

Что касается Казахстана, то здесь за сутки золото подорожало сразу почти на 2000 тенге. Вчера 1 грамм золото 999 пробы стоил 73 305,11 тенге, а сегодня – уже 75 200,37 тенге.

Серебро обходит Nvidia, а медь рекордно дорожает

Не менее впечатляющая динамика наблюдается и в других секторах. Рыночная капитализация серебра достигла 4,79 трлн долларов и превысила стоимость американской компании Nvidia. По оценкам портала Companiesmarketcap, общий объем добытого серебра составляет около 1 751 000 метрических тонн, и текущая цена в 84,81 доллара за мартовский фьючерс выводит этот актив на новый уровень значимости.

Котировки металлов на утро 13 января:

Золото: 4 603 долларов (+1,99%)

Серебро: 85,33 долларов (+6,84%)

Платина: 2 356,00 долларов (+3,29%)

Никель: 18 050,00 долларов (+2,32%).

Стоимость меди растет на 1,5% на фоне ослабления доллара. Мартовский фьючерс на медь на бирже Comex подорожал до 5,991 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди выросла почти до 13 000 долларов, алюминия – до 3 136 долларов, цинка – до 3 153,5 доллара.

Подводя итоги небольшого анализа, отметим: ослабление доллара и политическая турбулентность создали идеальные условия для роста рынка металлов. Для инвесторов это сигнал о глубокой трансформации: пока индекс доллара ищет новые минимумы, драгоценные и промышленные металлы продолжают обновлять исторические рекорды.

Ранее аналитики на нашем портале высказались на тему "Стоит ли инвестировать в золото в 2026 году?".