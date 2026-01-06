БПЛА на миллиарды: как захват Мадуро взорвал мировые рынки и озолотил оружейных баронов

Мировые рынки отреагировали на проведение операции «Абсолютная решимость» резким ростом котировок оборонного сектора. Инвесторы прогнозируют массовое перевооружение армий высокотехнологичными автономными БПЛА, сообщает Zakon.kz.

Ралли на американских и европейских биржах спровоцировали новости об успешном применении беспилотной авиации и высокоточных систем в городских условиях Каракаса, что привело к переоценке активов ведущих военно-промышленных корпораций.

Динамика американского рынка

В США лидеры оборонного сектора отреагировали особенно бурно. 5 января 2026 года акции AeroVironment (AVAV), специализирующейся на военных дронах, взлетели на 14,7%. Lockheed Martin (LMT) прибавили более 6%, RTX Corp (RTX) – 5,5%, Northrop Grumman (NOC) – 5%, а General Dynamics (GD) – 4,5% на фоне ожиданий роста военных бюджетов.

Европейские индексы

Оборонные акции стран ЕС также показали впечатляющий подъем: Rheinmetall выросли на 9%, Hensoldt и Renk – на 7-7,5%, Leonardo и Saab – на 5-5,8%. При этом, как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов, европейский оборонный индекс STOXX Aerospace & Defense (SXPARO) подскочил более чем на 4%, застав врасплох многие хедж-фонды, которые не были позиционированы под такое движение.

"Движение в секторе отражает переоценку оборонных активов инвесторами на фоне расширения военных операций и ожиданий ускорения бюджетных расходов на безопасность в США и Европе". Эльдар Шамсутдинов

Глобальные расходы на оборону

Согласно статистике Global Firepower (GFP – международный рейтинг, который оценивает военную мощь стран на основе более 60 факторов, включая логистику, географию и финансы – прим.ред.), глобальные расходы на оборону достигли 2,46 трлн долларов в 2024 году по сравнению с 2,24 трлн долларов в 2023-м.

Реальный рост составил 7,4% в 2024 году по сравнению с 6,5% в 2023-м и 3,5% в 2022 году. Все регионы, за исключением стран Африки к югу от Сахары, показали прибавку в реальном выражении. В процентном отношении к ВВП мировые расходы увеличились в среднем с 1,59% в 2022 году до 1,8% в 2023 году и 1,94% в 2024-м.

Мировых денег, потраченных на вооружение только за один 2024 год, хватило бы, чтобы выплачивать зарплаты всем бюджетникам и пенсии всем пенсионерам в Казахстане почти 98 лет.

В США расходы на оборону по итогам 2024 года, по оценкам IISS (старейший британский аналитический центр. Его ежегодный доклад "The Military Balance" считается "золотым стандартом" в оценке мировых оборонных бюджетов и количества техники. – Прим. ред.), оказались на уровне 968 млрд долларов – по этому показателю страна является мировым лидером. На втором месте располагается Китай с затратами в размере 235 млрд долларов. Россия замыкает тройку со 145,9 млрд долларов. В исследовании IISS также говорится, что значительный реальный рост бюджета Германии – на 23,2% в течение 2024 года – обеспечил этой стране четвертое место в глобальном рейтинге. Вместе с тем Польша стала 15-м государством по объему расходов на оборону в мире, поднявшись с 20-го места в 2022 году. В целом региональные расходы в Европе в номинальном выражении выросли более чем на 50% по сравнению с 2014 годом.

Расходы стран мира в 2024 году по данным Международного института стратегических исследований:

США: 968 млрд долларов

Китай: 235 млрд долларов

Россия: 145,9 млрд долларов

Германия: 86 млрд долларов

Британия: 81,1 млрд долларов

Индия: 74,4 млрд долларов

Франция: 64 млрд долларов

Япония: 53 млрд долларов

Южная Корея: 43,9 млрд долларов

Австралия: 36,4 млрд долларов

Италия: 35,2 млрд долларов

Израиль: 33,7 млрд долларов

Украина: 28,4 млрд долларов

Польша: 28,4 млрд долларов

Канада: 27 млрд долларов

Бразилия: 24,4 млрд долларов

Тайвань: 18,9 млрд долларов

Турция: 14,3 млрд долларов

Казахстан, согласно данным правительства, тратит на оборону около 1% от ВВП ежегодно, что в 2026 году составляет примерно 3 трлн тенге, или около 5,8 млрд долларов (силовой блок, включая оборону). Это на 335 млрд тенге больше, чем в 2025 году. Основной акцент в распределении средств сделан на повышение боеготовности и модернизацию Вооруженных сил.

