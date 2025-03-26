Вера и надежда: как мировые рынки реагируют на мирные переговоры в Эр-Рияде

Мировые финансовые рынки с осторожностью реагируют на продолжающиеся мирные переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде между ключевыми мировыми державами. Инвесторы анализируют их потенциальные последствия для геополитической стабильности и глобальной торговли, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на сохраняющийся уровень неопределенности, на фондовых площадках наблюдается позитивный настрой.

Эйфория, разочарование, снова эйфория, снова разочарование

Американские индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq Composite в последние дни демонстрируют уверенный рост, обусловленный ожиданиями частичного отказа президента Дональда Трампа от новых тарифов. Индекс S&P 500 вырос в понедельник на 1,76% до 5767,57 пункта, Dow Jones прибавил 1,42%, достигнув 42 583,32 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 2,27% до 18 188,59 пункта. Однако резкий разворот настроений произошел после публичных заявлений Трампа о новых торговых войнах. Эйфория инвесторов быстро сменилась разочарованием и рынки замерли в ожидании: на этой неделе ЕЦБ проведет заседание по вопросам немонетарной политики, а в США будет обнародована февральская статистика по базовым заказам на товары длительного пользования.

Индекс доллара составил 103,977, рост за сутки 0,14%. Отметим, что доллар США продолжает ослабевать по отношению к другим мировым валютам. В марте индекс доллара снизился на 2,2%, что является самым большим падением за полтора года.

Товарные рынки: поддержка меди и золота

Тем временем фьючерсы на медь достигли исторического максимума 5,37 доллара за фунт на фоне ожиданий тарифных ограничений со стороны США и стимулов китайского правительства. Высокий спрос обусловлен глобальными трендами на электрификацию, развитие возобновляемых источников энергии и искусственного интеллекта.

Золото остается относительно стабильным, несмотря на небольшое снижение котировок (-0,2%). Это связано с продолжающейся неопределенностью в торговой политике США, что традиционно повышает спрос на защитные активы.

Энергоресурсы: нефть на подъеме, газ стабилен

Цены на нефть Brent и WTI демонстрируют рост в пределах 0,23-0,28%, закрепляясь выше 72 долларов за баррель (Brent) и выше 69 долларов (WTI). Это связано с достигнутым между Россией и США временным мораторием на удары по энергетической инфраструктуре, что снизило риски перебоев в поставках. Природный газ также показывает стабильную динамику, укрепляясь на 0,26%.

Фото: investing

Влияние переговоров на экономику Казахстана

Казахстан, как ключевой игрок на сырьевом рынке, также испытывает влияние глобальных тенденций. В первую очередь колебания цен на нефть и металлы оказывают прямое воздействие на валютный курс тенге, который 26 марта зафиксирован НБРК на уровне 502,83 за доллар США.

Рост цен на медь положительно сказывается на экспортных доходах Казахстана, учитывая его значительное присутствие в добыче этого металла. Однако возможные тарифные войны и геополитическая нестабильность могут привести к ослаблению спроса на казахстанские товары, отмечает финансовый аналитик Арсен Темирбаев.

Если торговая напряженность между США и Китаем сохранится, это может привести к замедлению мировой экономики, что негативно отразится на объемах инвестиций и спросе на ресурсы. Казахстанская экономика, как и глобальные рынки, балансирует между надеждами на дипломатическое урегулирование конфликтов и опасениями по поводу агрессивной торговой политики США,

"В краткосрочной перспективе нестабильность сохранится, а динамика индексов и товарных активов будет зависеть от дальнейших заявлений мировых лидеров и экономических данных. Пока же инвесторы продолжают лавировать между рисками и возможностями в условиях неопределенности". Арсен Темирбаев

Эскалация атак на объекты КТК

Особо болезненно Казахстан реагирует на нападения нефтяной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ночью 24 марта российская система ПВО отразила попытку атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Обломки сбитого дрона упали рядом с железнодорожной станцией Кавказская.

Ранее, 17 февраля, эта же станция уже подвергалась массированному нападению с использованием семи БПЛА, начиненных взрывчатыми веществами и металлическими поражающими элементами. А 19 марта была осуществлена преднамеренная атака на НПС "Кавказская", что негативно сказалось на транспортировке нефти через КТК, снижая объемы поставок.

После удара украинских БПЛА станция "Кропоткинская" прекратила работу, что снизило объемы транспортировки. Разрушение НПС "Кавказская" сделает это невозможным в будущем. КТК восстанавливает станцию, однако действия Украины негативно сказываются на финансовых результатах компании и акционерах, включая Казахстан и американские компании.