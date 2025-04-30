На пороге потрясения: как мировые рынки реагируют на конфликт Индии и Пакистана

Обострение геополитической напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном вызвало резкую реакцию на региональных финансовых рынках, всколыхнуло мировую экономику и ударило по инвестиционным настроениям, сообщает Zakon.kz.

Геополитический риск и падение индексов

Фондовые индексы Индии отреагировали падением на усиление напряженности между странами. Уже 25 апреля индекс Индийской фондовой биржи NSE Nifty 50 (NSEI) упал в моменте на 1,5% на торгах в Мумбаи, достигая 23 847,85 пункта – это стало самым значительным падением после шоковых заявлений Дональда Трампа о новых тарифах. Индекс S&P BSE Sensex (BSESN), включающий акции крупнейших компаний Бомбейской биржи, снизился на 1,5% до 78 607,2 пункта.

Накануне торги на Пакистанской фондовой бирже (PSX) также завершились в минусе из-за обострения отношений с Индией. Акции PSX упали более чем на 2000 пунктов в ходе внутридневной торговли на фоне неопределенности, вызванной слухами о возможном нанесении Индией военных ударов. Министр информации Атаулла Таар добавил нервозности заявлением о достоверных сведениях о намерениях Индии предпринять военные действия в ближайшие 24–36 часов.

За период с 18 по 30 апреля 2025 года индийский индекс NIFTY 50 упал на 3,1% (с 19 850 до 19 230 пунктов), а пакистанский индекс KSE 100 снизился на 4,5% (с 47 200 до 45 100 пунктов). Региональные ETF, ориентированные на Южную Азию, потеряли в среднем 3,8% стоимости.

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Мировые рынки: ситуация неоднозначная

По состоянию на 30 апреля 2025 года, несмотря на наличие многочисленных рисков, мировые рынки демонстрировали противоречивую динамику.

Фондовые рынки. Основные американские индексы показали рост. S&P 500 вырос на 0,58%, закрывшись на уровне 5560,83 пункта, преодолев важный уровень сопротивления. Dow Jones Industrial Average прибавил 300,03 пункта (+0,75%) и составил 40 527,62 пункта. Индекс Russell 2000 вырос на 0,41% до 1965,55 пункта. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,14%, находясь около 3800 пунктов, что указывает на стагнацию в китайском сегменте. Европейский индекс STOXX 600 показал умеренный рост на 0,56% (около 535 пунктов), возвращаясь в глобальный восходящий канал.

Сырьевые рынки. Цены на нефть Brent снизились на 0,21% до 63,42 долларов за баррель на фоне снижения спроса и геополитических факторов, включая индо-пакистанский инцидент. Добавим, что в более широкой перспективе Всемирный банк прогнозирует снижение цен на энергоносители в 2025 году примерно на 17%, что может стать самым низким уровнем за последние пять лет.

Криптовалюта. По последним данным рынок криптовалют демонстрировал позитивную динамику. Bitcoin вечером 29 апреля торговался по 94 893,05 долларов, увеличившись за последние 24 часа на 1,17%. Ethereum стоил 1 817,8 долларов, повысившись в цене на 3,33%. Глобальная капитализация рынка составляла 2,97 трлн долларов.

Казахстанский рынок. Индекс KASE на 30 апреля 2025 года вырос на 0,29% и составил 5682,25 пункта. Курс тенге демонстрирует умеренную волатильность; Нацбанк установил официальный курс тенге к доллару США на 30 апреля в размере 512,32 тенге, к евро – 583,03 тенге, к российскому рублю – 6,29 тенге, к китайскому юаню – 70,45 тенге.

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