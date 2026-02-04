Каким будет курс рубля к тенге в 2026 году

Взаимоотношения валют Казахстана и России – один из самых чувствительных вопросов для обеих стран. Родственные связи, бизнес, турпоездки и десятилетия общей экономической истории делают курс рубля и тенге важным не только для финансистов, но и для миллионов обычных людей.

Zakon.kz решил посчитать, каким может быть паритет рубля и тенге в 2026 году при базовых макроэкономических сценариях.

Рубль в 2026 году: стабильность без резкого ослабления

Экономист, экс-министр финансов России Михаил Задорнов оценивает перспективы рубля в 2026 году как относительно устойчивые. По его словам, фундаментальные условия не предполагают сценария глубокого ослабления российской валюты. Причина – сложившаяся структура внешней торговли: устойчивое превышение экспорта над импортом и отсутствие масштабного оттока капитала.

Задорнов прямо указывает, что нынешний диапазон выглядит реалистичным, тогда как уровни 100 рублей и выше не соответствуют текущей макроэкономической конфигурации.

"Мой прогноз на 2026 год – 80-90 рублей за доллар, но никак не 100, 110 или 150 рублей". Михаил Задорнов

Этот взгляд разделяет и консенсус аналитиков, которые ожидают умеренного ослабления рубля по сравнению с необычно сильным 2025 годом, но без стрессовых сценариев.

Фото: Zakon.kz

Тенге после 2025 года: валютный рынок "повзрослел"

Прошедший 2025 год стал переломным для валютного рынка Казахстана. Несмотря на высокую внутригодовую волатильность, тенге завершил год укреплением: с 525,1 до 502,6 тенге за доллар США. Но куда важнее не итоговая цифра, а изменение логики курсообразования.

Ключевой вывод аналитиков – практически полная утрата жесткой зависимости тенге от рубля:

корреляция USD/KZT с USD/RUB составила около 10%, что статистически означает слабую связь;

при этом зависимость от глобального индекса доллара (DXY) достигла 42%, то есть стала заметно выше.

Это означает, что тенге все в большей степени реагирует на глобальные финансовые условия, настроение инвесторов и ликвидность, а не на динамику валюты соседа по ЕАЭС.

Почему рубль больше не "якорь" для тенге

Нацбанк Казахстана неоднократно подчеркивал, что финансовые рынки двух стран функционируют в принципиально разных условиях. Российский рубль искажен санкционными ограничениями и административными механизмами, тогда как тенге торгуется в более открытой модели.

Летний эпизод 2025 года хорошо это иллюстрирует: скачок курса до 550 тенге за доллар был вызван не внешними факторами, а дефицитом ликвидности и спекулятивным давлением. Осеннее укрепление, напротив, стало следствием активных продаж валюты крупными участниками и выравнивания внутреннего баланса спроса и предложения.

Финансовый рынок Казахстана фактически перешел в режим, где внутренняя ликвидность и поведение крупных игроков имеют решающее значение.

Расчет курса рубля к тенге в 2026 году

Если исходить из условного базового сценария:

доллар к рублю – 90,

доллар к тенге – 546 (сценарий AERC),

то расчетный курс рубля к тенге будет выглядеть следующим образом: 546 ÷ 90 = 6,07 тенге за 1 рубль.

Таким образом, при указанном соотношении внешних валют курс рубля к тенге окажется вблизи 6 тенге.

Этот уровень не является прогнозом в чистом виде, а лишь математическим отражением двух гипотетических долларовых курсов. Но даже здесь принципиально важно: при стабильном рубле фактический диапазон RUB/KZT в 2026 году будет определяться не только российской валютой.

Парадокс рублевой зоны

Финансовое "расцепление" рынков не означает разрыва экономических связей. По данным Национального банка РК, значительная часть предприятий продолжает использовать рубль во взаимных расчетах:

обрабатывающая промышленность – 55,4%,

строительство – 40,5%,

сельское хозяйство – 37,3%,

торговля – около 45% компаний отмечали влияние курса рубля.

Это создает интересную ситуацию: рубль перестал быть ориентиром для валютного рынка, но остается важной расчетной единицей в реальной экономике. Именно поэтому колебания пары RUB/KZT будут сохранять прикладное значение, даже если они больше не отражают прямую макрологику. Именно это – ключевое изменение, которое стоит учитывать в 2026 году.

Ранее мы рассказали о том, что почти половина денежных переводов из Казахстана уходит в Россию.