Финансы

Налоговая нагрузка и доступ к финансам – главные проблемы бизнеса Казахстана

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 10:18 Фото: pexels
Индекс деловой активности в РК в ноябре 2025 года сохранил положительную динамику, оставшись второй месяц на уровне 50,6. Такой повтор говорит о консолидации, а не об ускорении экономического роста, сообщает Zakon.kz.

Тем не менее, положительные сдвиги есть, поскольку значение ИДА выше 50 уже само по себе означает позитивные изменения. Как свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий реального сектора Нацбанком РК, отмечен рост в строительстве и горнодобывающей промышленности.

Текущее значение 50,6 представляет собой стабилизацию темпов роста после сильной волатильности, наблюдавшейся на протяжении всего 2025 года, и является закреплением зоны роста после минимальных значений конца 2023 года, когда индекс приближался к 49,0.

индекс деловой активности, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 10:18

Фото: Zakon.kz

Улучшение активности отмечено во всех секторах кроме услуг, где индекс перешел в зону снижения составив 49,6 (в октябре – 50,4).

При этом, индексы в горнодобывающей промышленности и строительстве перешли в зону роста, составив соответственно 50,5 и 50,4 (в октябре – 48,7 и 49,7).

В торговле отмечено улучшение показателя с 50,2 в октябре до 51,5 в ноябре, в производстве показатель остался в зоне роста несмотря на небольшое снижение до 51,8 (в октябре – 52,9).

Несмотря на положительный общереспубликанский показатель (50,6), казахстанский бизнес демонстрирует опасную региональную разобщенность. Девять из двадцати регионов страны – то есть почти половина – оказались в зоне спада (индекс ниже 50).

  • Эпицентры спада: самое низкое значение ИДА зафиксировано в Актюбинской области (41,1). Критический спад также наблюдается в (41,8) области Абай.
  • Центры роста: общий национальный индекс поддерживается высокой активностью лишь в нескольких регионах. Абсолютным лидером стала Северо-Казахстанская область (62,0). Высокие показатели также отмечены в Костанайской и Туркестанской областях (по 56,5).

Фото: Zakon.kz

Таким образом, высокий национальный показатель маскирует серьезные структурные проблемы в региональной экономике, что требует немедленного внимания центральных властей.

Если говорить об оценке условий ведения бизнеса, то здесь царит оптимизм: индекс бизнес-климата поднялся и составил 9,0. Оценка текущих бизнес-условий увеличилась до 4,0, а оценка будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев поднялась до 14,1.

Несмотря на этот рост оптимизма, сами предприниматели четко выделили главные барьеры.

Слабые звенья:

  • позитивно были оценены: спрос на продукцию/услуги и доступ к коммуникациям;
  • негативно были оценены: вопросы налоговой нагрузки, доступ к финансам и защита бизнеса.

Негативная оценка налогового бремени и проблем с привлечением финансирования указывает на необходимость срочных структурных реформ. Сохраняющийся дефицит "длинных" и доступных денег, а также непрозрачность фискальной политики являются главными тормозами, не позволяющими росту деловой активности (50,6) перейти в фазу ускоренной экспансии. Для поддержания позитивной тенденции властям необходимо сфокусироваться на устранении этих системных барьеров.

Отметим, что в декабре президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить координацию правительства и бизнес-сообщества, особенно их цифровое взаимодействие.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
