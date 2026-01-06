#Казахстан в сравнении
Финансы

Доллар еще подорожал на торгах 6 января

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 15:40 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,83 тенге, поднявшись еще на 1,46 тенге.

Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничными днями в России.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,70 тенге (+0,53).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513,7-517,9 тенге, евро – по 599,7-606,4 тенге, рубли – по 6,19-6,37.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 января.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,17 доллара, составила 61,59 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,21 доллара – до 58,11 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,26 тенге, евро – 597,61 тенге, рубля – 6,32 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 января, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
