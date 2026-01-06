Доллар еще подорожал на торгах 6 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,83 тенге, поднявшись еще на 1,46 тенге.
Торгов по российскому рублю не проводилось в связи с праздничными днями в России.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,70 тенге (+0,53).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513,7-517,9 тенге, евро – по 599,7-606,4 тенге, рубли – по 6,19-6,37.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 января.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,17 доллара, составила 61,59 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,21 доллара – до 58,11 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,26 тенге, евро – 597,61 тенге, рубля – 6,32 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 января, можно здесь.