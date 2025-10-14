НДС не повлияет на рост цен на жилье, а ипотека останется в рыночных рамках – МНЭ

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 14 октября 2025 года на брифинге в правительстве рассказал, что ситуация с ипотечными ставками будет зависеть от рыночных условий, и каждый банк сам установит свои параметры, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались ситуацией на рынке недвижимости. По их словам, некоторые эксперты прогнозируют, что процентная ставка по ипотеке может достигнуть 30%. Представители СМИ спросили, к чему в таком случае казахстанцам следует готовиться – к ухудшению ситуации или все же есть основания надеяться на стабильность.

"Во-первых, цены на недвижимость – это рынок. Вот вы говорите про ставку НДС – в ближайшие, как минимум, год-полтора, начиная с 2026 года, НДС не будет являться причиной роста, потому что мы предусмотрели переходный период. У нас с 2001 года НДС на недвижимость не применялся. Но, как видите, цены все равно растут – это рыночный процесс. Когда мы вводили эту норму, понимали, что определенный рост возможен, поэтому сделали переходный период", – ответил спикер.

По его словам, НДС будет применяться только к тем, кто начнет строительство с 1 января 2026 года.

"Что такое строительство? Это нужно выкопать котлован, забить сваи, возвести коробку – минимум год уйдет. Поэтому НДС на квартиры, которые будут продаваться, начнет действовать лишь в 2027-2028 годах. Таким образом, НДС не станет фактором роста цен. А что касается ипотечных ставок, здесь тоже, я думаю, сработают рыночные механизмы. Каждый банк будет самостоятельно регулировать свои ставки и предлагать различные условия", – озвучил Азамат Амрин.

10 октября 2025 года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал введение возможного запрета на выдачу ипотек с процентными ставками свыше 20% годовых.