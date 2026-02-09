Сколько надо откладывать в месяц, чтобы жить спокойно и без долгов – совет финансиста

Универсального рецепта спокойной жизни без долгов не существует. Например, совет откладывать 10% от дохода давно стал финансовой мантрой, но не всем он подходит. Ведь размер накоплений зависит от возраста, заработка и реальных потребностей, а не от формальной цифры, сообщает Zakon.kz.

Гипотеза жизненного цикла

Современные финансисты все чаще говорят о гибком подходе, который позволяет сохранить баланс между качеством жизни сегодня и финансовой устойчивостью в будущем.

Свои рекомендации дает казахстанский финансовый консультант Аман Алимбаев.

Говоря о пресловутом совете откладывать 10% от дохода, финансист отмечает, что его часто используют как универсальный стандарт финансовой дисциплины: он легко запоминается и создает ощущение контроля.

"Однако на практике правильные финансовые решения дают более устойчивый результат, когда они учитывают реальные жизненные условия человека. Согласно гипотезе жизненного цикла, наши доходы и расходы движутся по разным траекториям". Аман Алимбаев

Как обычно меняются доходы и расходы человека

В молодом возрасте доход обычно не высокий, а расходов множество: образование, семья, жилье, переезды, медицинские траты. В этот период каждые сэкономленные 10 000 тенге даются с трудом и буквально отрываются от качества жизни.

"Совет: в это время инвестиции в себя (образование, нетворкинг) часто дают более высокий ROI (Return on Investment – возврат инвестиций), чем покупка акций на те же деньги". Аман Алимбаев

Со временем доходы растут до определенного возраста по мере развития карьеры и накопления профессионального опыта – доход начинает обгонять базовые потребности. В период зрелости разрыв между заработком и привычным потреблением становится максимальным. Именно здесь формируется основной капитал.

Суть в том, что у денег есть предельная полезность – каждая следующая сумма приносит меньше пользы, чем предыдущая.

Пример.

Первые 500 000 тенге закрывают базовые потребности.

закрывают базовые потребности. Следующие 500 000 тенге повышают комфорт.

повышают комфорт. Следующие 500 000 тенге дают еще один небольшой дополнительный эффект – появляются излишки. Они почти не меняют ваш уровень счастья в моменте.

Если при доходе в 500 000 тенге, откладывая 10%, вы буквально выкраиваете деньги из базовых потребностей, то при доходе в 1,5 млн тенге вы уже можете откладывать больше, чем те же 10%.

При повышении дохода ваша нагрузка на бюджет падает, а значит, рациональная доля сбережений должна расти (например, до 20-30%).

Когда доход остается на невысоком уровне, каждая денежная единица заметно влияет на повседневную жизнь, тогда как при более высоком доходе часть средств можно направлять в накопления и на будущее планирование без ощутимого изменения привычного уровня комфорта, что делает рост доли сбережений по мере роста дохода экономически обоснованным.

Отсюда логика:

"По мере роста дохода увеличивается рациональная доля сбережений. Смысл не в том, чтобы ограничивать себя сейчас, а в том, чтобы сгладить потребление на протяжении всей жизни". Аман Алимбаев

Как выглядит разумная стратегия

Фиксированная цель по проценту сбережений создает ощущение простоты, а гибкая система формирует финансовую устойчивость, поскольку позволяет подстраивать финансовые решения под текущий этап жизни. Поэтому разумнее поступить так:

Выбрать процент, который комфортен для вас на данном жизненном этапе. Поставить напоминание о переводе этой суммы в накопления и инвестиции. Повышать сумму по мере роста дохода.

Такой подход поддерживает регулярность и сохраняет баланс в бюджете и в жизни. Он же напоминает: если вам от 35 до 55 и все нормально с доходом, то откладывать желательно даже больше, чем 10%, поскольку вы, скорее всего, сейчас на пике заработка, и это время нельзя упустить, делает вывод специалист.

