Финансы

Сколько надо откладывать в месяц, чтобы жить спокойно и без долгов – совет финансиста

рука деньги копилка, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 12:23 Фото: pexels
Универсального рецепта спокойной жизни без долгов не существует. Например, совет откладывать 10% от дохода давно стал финансовой мантрой, но не всем он подходит. Ведь размер накоплений зависит от возраста, заработка и реальных потребностей, а не от формальной цифры, сообщает Zakon.kz.

Гипотеза жизненного цикла

Современные финансисты все чаще говорят о гибком подходе, который позволяет сохранить баланс между качеством жизни сегодня и финансовой устойчивостью в будущем.

Свои рекомендации дает казахстанский финансовый консультант Аман Алимбаев.

Говоря о пресловутом совете откладывать 10% от дохода, финансист отмечает, что его часто используют как универсальный стандарт финансовой дисциплины: он легко запоминается и создает ощущение контроля.

"Однако на практике правильные финансовые решения дают более устойчивый результат, когда они учитывают реальные жизненные условия человека. Согласно гипотезе жизненного цикла, наши доходы и расходы движутся по разным траекториям".Аман Алимбаев

Как обычно меняются доходы и расходы человека

В молодом возрасте доход обычно не высокий, а расходов множество: образование, семья, жилье, переезды, медицинские траты. В этот период каждые сэкономленные 10 000 тенге даются с трудом и буквально отрываются от качества жизни.

"Совет: в это время инвестиции в себя (образование, нетворкинг) часто дают более высокий ROI (Return on Investment – возврат инвестиций), чем покупка акций на те же деньги".Аман Алимбаев

Со временем доходы растут до определенного возраста по мере развития карьеры и накопления профессионального опыта – доход начинает обгонять базовые потребности. В период зрелости разрыв между заработком и привычным потреблением становится максимальным. Именно здесь формируется основной капитал.

Суть в том, что у денег есть предельная полезность – каждая следующая сумма приносит меньше пользы, чем предыдущая.

Пример.

  • Первые 500 000 тенге закрывают базовые потребности.
  • Следующие 500 000 тенге повышают комфорт.
  • Следующие 500 000 тенге дают еще один небольшой дополнительный эффект – появляются излишки. Они почти не меняют ваш уровень счастья в моменте.

Если при доходе в 500 000 тенге, откладывая 10%, вы буквально выкраиваете деньги из базовых потребностей, то при доходе в 1,5 млн тенге вы уже можете откладывать больше, чем те же 10%.

При повышении дохода ваша нагрузка на бюджет падает, а значит, рациональная доля сбережений должна расти (например, до 20-30%).

Когда доход остается на невысоком уровне, каждая денежная единица заметно влияет на повседневную жизнь, тогда как при более высоком доходе часть средств можно направлять в накопления и на будущее планирование без ощутимого изменения привычного уровня комфорта, что делает рост доли сбережений по мере роста дохода экономически обоснованным.

Отсюда логика:

"По мере роста дохода увеличивается рациональная доля сбережений. Смысл не в том, чтобы ограничивать себя сейчас, а в том, чтобы сгладить потребление на протяжении всей жизни".Аман Алимбаев

Как выглядит разумная стратегия

Фиксированная цель по проценту сбережений создает ощущение простоты, а гибкая система формирует финансовую устойчивость, поскольку позволяет подстраивать финансовые решения под текущий этап жизни. Поэтому разумнее поступить так:

  1. Выбрать процент, который комфортен для вас на данном жизненном этапе.
  2. Поставить напоминание о переводе этой суммы в накопления и инвестиции.
  3. Повышать сумму по мере роста дохода.

Такой подход поддерживает регулярность и сохраняет баланс в бюджете и в жизни. Он же напоминает: если вам от 35 до 55 и все нормально с доходом, то откладывать желательно даже больше, чем 10%, поскольку вы, скорее всего, сейчас на пике заработка, и это время нельзя упустить, делает вывод специалист.

Ранее мы рассказали, куда выгоднее инвестировать денежные средства в 2026 году.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
