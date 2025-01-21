Доллар подешевел на торгах 21 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 527,58 тенге, понизившись на 2,36 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов увеличился до 72,70 тенге (+0,28).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,5-528,9 тенге, евро – по 543-548 тенге, рубли – по 5,13-5,25 тенге.
Мировые цены на нефть немного снизились на торгах 21 января.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,01%, до 80,14 доллара за баррель.
А активно торгуемый мартовский контракт на нефть марки West Texas Intermediate упал на 0,78%, до 76,79 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 529,99 тенге, евро – в 546,63 тенге, рубля – в 5,21 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 января, можно здесь.