Доллар подешевел на торгах 21 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 527,58 тенге, понизившись на 2,36 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов увеличился до 72,70 тенге (+0,28).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,5-528,9 тенге, евро – по 543-548 тенге, рубли – по 5,13-5,25 тенге.

Мировые цены на нефть немного снизились на торгах 21 января.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,01%, до 80,14 доллара за баррель.

А активно торгуемый мартовский контракт на нефть марки West Texas Intermediate упал на 0,78%, до 76,79 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 529,99 тенге, евро – в 546,63 тенге, рубля – в 5,21 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 января, можно здесь.