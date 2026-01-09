#Казахстан в сравнении
Финансы

Что должен знать и сделать каждый казахстанец перед тем, как взять кредит

Кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 12:53 Фото: freepik
Сегодня, 9 января 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, что важно знать и сделать гражданам перед оформлением кредита, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в агентстве, перед оформлением кредита важно честно оценить свои финансовые возможности, детально изучить условия выдачи и внимательно читать документы.

Подробная инструкция, как это сделать:

1. Определите потребность

Прежде чем оформлять заем, задайте себе вопрос: а действительно ли я не смогу обойтись без кредита?

Важно помнить, что кредит – это не только финансовая помощь, но и финансовое обязательство, которое нужно выполнять в установленные сроки.

2. Рассчитайте кредитную нагрузку

Перед тем, как решите брать заем, определите, какую долю вашего дохода уже занимают кредиты. Этот показатель называется коэффициентом долговой нагрузки (КДН) – отношение всех ежемесячных выплат по кредитам к совокупному ежемесячному доходу.

Рассчитать КНД можно по формуле: КДН = (Сумма всех ежемесячных платежей по займам / Месячный доход) × 100%.

В Казахстане установлены законодательные ограничения: для того, чтобы взять кредит, КДН заемщика не должен превышать 50%.

Это означает, что половина дохода должна оставаться на повседневные расходы (продукты, жилье, транспорт и непредвиденные траты). Проверить ежемесячный платеж по займу можно самостоятельно с помощью калькуляторов на сайтах банков.

3. Сравните условия в разных банках

Перед тем, как выбрать кредит, сравните годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ), так как она отражает полную стоимость кредита с учетом комиссий и страховок и уточните ежемесячный платеж по займу.

Проверьте предложения нескольких банков: разница в процентных ставках может быть ощутимой.

4. Проверьте свою кредитную историю

Еще один важный шаг перед оформлением займа – это проверка кредитной истории. Убедитесь, что ваша кредитная история в порядке. Любая просрочка, даже старая, может повлиять на решение банка о выдаче.

Получить отчет о кредитной истории можно на портале госуслуг eGov.kz или на сайте Первого кредитного бюро. Если обнаружите в отчете ошибки или старые долги, которые уже погашены, подайте запрос на исправление. От хорошей кредитной истории может зависеть не только одобрение, но и условия кредита.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 12:53
Банки могут заблокировать карту внезапно: что важно знать каждому казахстанцу

8 января 2026 года стало известно, что в Казахстане установлены предельные размеры годовой ставки вознаграждения по займам.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
