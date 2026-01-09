#Казахстан в сравнении
Финансы

Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 15:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Привычно считать, что рост Нацфонда напрямую зависит от цен на нефть. Однако итоги 2025 года эту логику нарушили. Несмотря на многотриллионные трансферты в бюджет, активы фонда увеличились почти на 5 трлн тенге – и решающую роль в этом сыграли не нефтяные налоги, сообщает Zakon.kz.

Не нефтью единой…

На 1 января 2026 года объем средств Нацфонда составлял 34,73 трлн тенге. По итогам 2025 года фонд не только сохранил объем, но и заметно его увеличил – до 39,64 трлн тенге. По данным Минфина РК, чистый прирост средств составил почти 4,9 трлн тенге, что стало возможным, несмотря на значительные трансферты в республиканский бюджет.

Ключевой фактор роста – инвестиционные доходы, а не нефтяные налоги в классическом понимании.

Структура поступлений

Общий объем поступлений в Национальный фонд за отчетный период составил 10,22 трлн тенге.

Из них:

  • инвестиционные доходы от управления Фондом – 6,45 трлн тенге, то есть около 63% всех поступлений;
  • прямые налоги от организаций нефтяного сектора – 3,73 трлн тенге, или порядка 36% поступлений.

Таким образом, в 2025 году Национальный фонд в большей степени выступал как инвестиционный фонд, а не просто накопитель нефтяных доходов. Это важнейший структурный сдвиг во всей финансовой системе Казахстана.

Из чего сложились доходы

В структуре прямых налогов нефтяного сектора основную роль сыграли:

  • корпоративный подоходный налог – 1,3 трлн тенге,
  • налог на добычу полезных ископаемых – 0,9 трлн тенге,
  • доля РК по соглашениям о разделе продукции – 1,05 трлн тенге,
  • рентный налог на экспорт – 0,36 трлн тенге.

Налог на сверхприбыль и бонусы носят второстепенный характер и не оказывают значимого влияния на общую динамику поступлений.

Ненефтяные и разовые источники: ограниченный вклад

Поступления от штрафов, компенсаций вреда и прочих неналоговых операций нефтяного сектора составили менее 20 млрд тенге, что статистически несущественно на фоне общих объемов Фонда.

Продажа сельхозземель, приватизация и погашение бюджетных кредитов также дали минимальный эффект.

Выделяется лишь один разовый источник – 23 млрд тенге от продажи активов организацией, работающей с проблемными кредитными портфелями банков второго уровня. Однако даже он не меняет общей картины.

Использование средств

Общий объем использования средств Национального фонда составил 5,3 трлн тенге.

Почти вся эта сумма – прямые трансферты в бюджет:

  • гарантированные трансферты – 2,0 трлн тенге,
  • целевые трансферты – 3,25 трлн тенге.

Расходы на управление Фондом и внешний аудит составили 54,4 млрд тенге, или около 1% от общего объема использования, что указывает на относительно низкую административную нагрузку.

Фактически Нацфонд продолжает выполнять роль ключевого источника бюджетной устойчивости, компенсируя дефицит доходов республиканского бюджета.

Нацфонд РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 15:36

Фото: Zakon.kz

Устойчивость при высокой зависимости

По состоянию на 1 января 2026 года объем средств Нацфонда достиг 39,64 трлн тенге, что является одним из самых высоких значений за последние годы.

Рост активов обеспечен в первую очередь рыночной доходностью, а не ростом нефтяных поступлений. Это качественно меняет роль Фонда – от сырьевой "подушки безопасности" к инвестиционному механизму, правда, чувствительному к конъюнктуре глобальных рынков.

Ключевой вывод такой, что Национальный фонд Казахстана в 2025 году фактически впервые выступил не столько "нефтяной копилкой", сколько инвестиционным буфером, сглаживающим бюджетные дисбалансы. При этом сохранение устойчивости Фонда в долгосрочной перспективе напрямую зависит от темпов изъятия средств и способности бюджета снижать зависимость от трансфертов, а не от текущего уровня нефтяных доходов.

Ранее мы рассказали, когда придут деньги из "Нацфонда – детям" за 2025 год.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
