Курс доллара снизился на торгах 12 мая
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513,74 тенге, снизившись на 2,3 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился ждо 6,28 тенге (-0,08).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,44 тенге (+0,17).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,7-515 тенге, евро – по 574-581 тенге, рубли – по 6,17-6,29 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 12 мая.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,99%, до 65,18 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 2,10%, до 62,30 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,01 тенге, евро – 582,47 тенге, рубля – 6,26 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 мая, можно здесь.