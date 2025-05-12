Курс доллара снизился на торгах 12 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 мая 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513,74 тенге, снизившись на 2,3 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился ждо 6,28 тенге (-0,08).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,44 тенге (+0,17).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,7-515 тенге, евро – по 574-581 тенге, рубли – по 6,17-6,29 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 12 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,99%, до 65,18 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 2,10%, до 62,30 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 516,01 тенге, евро – 582,47 тенге, рубля – 6,26 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 мая, можно здесь.