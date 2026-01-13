Железная дорога пустеет, а небо "качает" деньги: на чем передвигаются жители Казахстана

В 2025 году в Казахстане всеми видами транспорта было перевезено рекордное количество пассажиров. Несмотря на абсолютное лидерство автобусов и такси, основную финансовую выручку сектору обеспечила авиация, в то время как интерес к поездам пошел на спад, сообщает Zakon.kz.

Абсолютный лидер: автомобильный и городской транспорт

По итогам 2025 года в стране совершили поездки 1,9 млрд пассажиров, что на 12,5% больше уровня 2024 года. Самым массовым и востребованным способом передвижения, по данным БНС АСПиР РК, среди казахстанцев остается автомобильный и городской транспорт (автобусы, троллейбусы, такси). На его долю пришлось: 98,1% от общего объема перевозок. Доходы транспортных предприятий составили 506,4 млрд тенге.

Фактически каждый второй житель страны ежедневно пользуется услугами общественного транспорта или такси.

Именно этот сегмент обеспечил основной прирост пассажиропотока в стране, что свидетельствует о высокой мобильности населения внутри городов и между населенными пунктами.

Железная дорога VS Авиация

Анализ итогов года выявил две разнонаправленные тенденции в сфере дальних поездок.

Первая тенденция – снижение популярности железнодорожного транспорта. За 2025 год поездами воспользовались 19,4 млн пассажиров, что на 6,7% меньше, чем в 2024 году. Несмотря на сокращение числа клиентов, доходы в этом сегменте составили: 142,4 млрд тенге.

Вторая тенденция – финансовое доминирование авиации. Воздушный транспорт перевез всего лишь 15,4 млн человек (рост на 4,8%), но принес отрасли самый внушительный доход: 918,1 млрд тенге.

Таким образом, авиаперевозки генерируют более 60% всей выручки транспортного сектора при относительно небольшой доле в общем количестве пассажиров.

Внутренний водный транспорт остается нишевым, но динамично растущим направлением. За год им перевезено 253 тысячи пассажиров, что на 9,5% выше показателей 2024 года. Доходы в этом сегменте достигли 733,7 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

Региональная активность

География пассажирской активности в 2025 году распределилась неравномерно. Лидерами по росту пассажирооборота стали:

Алматинская область: рост на 45,2%;

Шымкент: рост на 32,4%;

Алматы: рост на 24,8%;

Туркестанская область: рост на 18%.

Также положительная динамика отмечена в области Абай, Карагандинской, Кызылординской и других регионах страны.

Главный вывод такой: транспортная отрасль Казахстана вышла на допандемийные темпы роста, достигнув пассажирооборота в 88,9 млрд пассажиро–километров.

Ключевым трендом остается концентрация пассажиропотока в крупных мегаполисах и южных регионах страны, а также постепенное смещение приоритетов в дальних поездках в пользу авиасообщения, несмотря на его более высокую стоимость по сравнению с железной дорогой.

Ранее мы сообщили, что главный вклад в ВВП вносит как раз сфера транспорта и складирования. По итогам 2025 года рост сектора – 20,4%. Кроме перевозок свою лепту внесли услуги вспомогательной транспортной деятельности, включая экспедирование грузов, управление воздушным движением, услуги аэропортов, складов и пакгаузов, а также хранение зерна и охлажденных грузов.