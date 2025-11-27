#АЭС в Казахстане
Финансы

Таксисты вырвались в лидеры: Казахстан стал страной индивидуальных пассажирских перевозок

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 12:23 Фото: unsplash
За десять месяцев 2025 года в Казахстане было совершено 137,1 млн поездок на такси – в 2,4 раза больше, чем за такой же период 2024 года. Этот показатель ставит такси на первое место среди всех видов транспорта в стране, сообщает Zakon.kz.

Автомобили и еще раз автомобили

Общая картина перевозок в стране, по данным БНС АСПиР РК, остается традиционной: практически весь объем пассажирских перевозок (98,1%, или 1 561,5 млн человек) замыкается на автомобильном и городском транспорте. При этом рост общего сегмента автоперевозок составил 12,2%, а доходы предприятий-автоперевозчиков достигли 406,3 млрд тенге.

Такси против авиации и железной дороги

Рынок такси в одиночку превзошел по количеству перевезенных пассажиров железнодорожный и воздушный транспорт, вместе взятые.

  • Такси перевезли 137,1 млн пассажиров (рост в 2,4 раза г/г);
  • Железнодорожный транспорт – 16,3 млн пассажиров (падение на 6,7%);
  • Авиатранспорт перевез – 13 млн пассажиров (+6,1%).

Интересно, что трамваями в Казахстане было перевезено 13,5 млн человек, а водным транспортом – 252,9 тыс. пассажиров.

Частники в фаворе

Статистика также указывает на высокую долю частного сектора в общих перевозках. Из 1 591,3 млн перевезенных пассажиров:

  • частниками было перевезено 1 206,7 млн человек;
  • государственным транспортом – 375,9 млн человек.

Таким образом, именно частные инициативы и технологические платформы такси являются основным двигателем роста пассажирских перевозок в Казахстане.

Ранее мы рассказали, в каких городах Казахстана цены на такси выросли, а в каких остались прежними.

Андрей Зубов
