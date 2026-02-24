Конец нефтяной монополии: агросектор впервые становится опорой экспорта Казахстана
Почему падает профицит
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опубликовал обзор внешней торговли за 2025 год. Формально показатели выглядят сдержанно: товарооборот вырос всего на 1,3% и достиг 143,9 млрд долларов. Однако экспорт сократился на 3,2% – до 79 млрд долларов, тогда как импорт увеличился на 7,4% – до 64,8 млрд долларов. В результате профицит торгового баланса снизился с 21,3 до 14,2 млрд долларов, то есть сразу на треть.
С точки зрения макроэкономики это тревожный сигнал. Профицит – это чистый приток валюты в страну. Чем он меньше, тем слабее поддержка курса и тем выше чувствительность экономики к внешним шокам. Но если смотреть глубже, 2025 год важен не ухудшением торгового баланса, а изменением его структуры.
Основной удар по экспорту пришелся на минеральный сектор. Поступления сократились на 3,3 млрд долларов. Причина очевидна: ухудшение ценовой конъюнктуры. Нефть марки Brent за год подешевела почти на 20%, что автоматически сократило доходы.
На сцену выходит агросектор
И вот здесь начинается главное. Падение нефтяной выручки не привело к обвалу экспорта. Поставки АПК за рубеж выросли сразу на 2 млрд долларов. Речь идет о зерне, масличных культурах, кормах, лекарственных растениях. Причем рост обеспечили не только цены на мировых рынках (хотя и это тоже сыграло свою роль), но и физические объемы поставок – почти на 39%.
Таким образом, экспортная структура торговли РК начала медленно смещаться. Доля несырьевого сегмента в экспорте увеличилась с 35,2% до 36,4%. Да, часть этого роста носит статистический характер из-за падения нефти. Но факт остается фактом: именно аграрная продукция стала главным источником компенсации сырьевых потерь.
Для Казахстана это принципиально важно.
Нефть дает высокую выручку, но она циклична и зависит от внешних цен. Агропродукция менее маржинальна, но спрос на продовольствие стабилен и глобален. Если этот сегмент продолжит укрепляться, экономика станет менее уязвимой к нефтяным колебаниям.
Неизбежная "ложка дегтя"
Есть и проблема: одновременно ускорился импорт. В 2025 году он вырос на 4,4 млрд долларов. Основной вклад внесли транспортные средства, продовольствие и химическая продукция. И хотя импорт автомобилей подстегнул снижение средней цены на легковые машины с 7,2 до 6,2 млн тенге, остальные товары – от шоколада до бытового оборудования – выросли в цене.
В результате чистый экспорт сократился. Его вклад в ВВП снизился, а профицит торгового баланса упал до 4,6% к ВВП против 7,3% годом ранее. Экономический рост все больше смещается в сторону внутреннего спроса и инвестиций, тогда как роль внешнего сектора постепенно уменьшается.
Это создает двойственную ситуацию. С одной стороны, нефтяная зависимость начинает размываться за счет аграрного направления. С другой – импортозависимость остается высокой, а внешний баланс становится менее устойчивым.
По прогнозам правительства, в 2026 году экспорт может сократиться до 77,1 млрд долларов, а импорт вырасти до 67,7 млрд. Профицит в этом случае уменьшится до 9,4 млрд долларов. Это усилит давление на валютный рынок и может увеличить нагрузку на резервы Нацбанка при неблагоприятной конъюнктуре.
Таким образом, 2025 год нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, нефть перестает быть безусловной опорой, а агросектор впервые берет на себя часть внешнеэкономической нагрузки. Вопрос теперь в темпах. Если аграрный экспорт будет расти быстрее, чем снижается сырьевой, страна действительно получит шанс сократить нефтяную зависимость.
