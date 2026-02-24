Конец нефтяной монополии: агросектор впервые становится опорой экспорта Казахстана

Внешняя торговля Казахстана в 2025 году выглядит противоречиво. Нефтяной сектор перестал быть единственным якорем экспортной выручки, а АПК впервые сыграл роль компенсатора сырьевого спада. Zakon.kz разбирался, означает ли это начало реального отхода от нефтяной зависимости.

Почему падает профицит

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опубликовал обзор внешней торговли за 2025 год. Формально показатели выглядят сдержанно: товарооборот вырос всего на 1,3% и достиг 143,9 млрд долларов. Однако экспорт сократился на 3,2% – до 79 млрд долларов, тогда как импорт увеличился на 7,4% – до 64,8 млрд долларов. В результате профицит торгового баланса снизился с 21,3 до 14,2 млрд долларов, то есть сразу на треть.

С точки зрения макроэкономики это тревожный сигнал. Профицит – это чистый приток валюты в страну. Чем он меньше, тем слабее поддержка курса и тем выше чувствительность экономики к внешним шокам. Но если смотреть глубже, 2025 год важен не ухудшением торгового баланса, а изменением его структуры.

Основной удар по экспорту пришелся на минеральный сектор. Поступления сократились на 3,3 млрд долларов. Причина очевидна: ухудшение ценовой конъюнктуры. Нефть марки Brent за год подешевела почти на 20%, что автоматически сократило доходы.

Фото: Zakon.kz

На сцену выходит агросектор

И вот здесь начинается главное. Падение нефтяной выручки не привело к обвалу экспорта. Поставки АПК за рубеж выросли сразу на 2 млрд долларов. Речь идет о зерне, масличных культурах, кормах, лекарственных растениях. Причем рост обеспечили не только цены на мировых рынках (хотя и это тоже сыграло свою роль), но и физические объемы поставок – почти на 39%.

Таким образом, экспортная структура торговли РК начала медленно смещаться. Доля несырьевого сегмента в экспорте увеличилась с 35,2% до 36,4%. Да, часть этого роста носит статистический характер из-за падения нефти. Но факт остается фактом: именно аграрная продукция стала главным источником компенсации сырьевых потерь.

Для Казахстана это принципиально важно.

Нефть дает высокую выручку, но она циклична и зависит от внешних цен. Агропродукция менее маржинальна, но спрос на продовольствие стабилен и глобален. Если этот сегмент продолжит укрепляться, экономика станет менее уязвимой к нефтяным колебаниям.

Фото: Zakon.kz

Неизбежная "ложка дегтя"

Есть и проблема: одновременно ускорился импорт. В 2025 году он вырос на 4,4 млрд долларов. Основной вклад внесли транспортные средства, продовольствие и химическая продукция. И хотя импорт автомобилей подстегнул снижение средней цены на легковые машины с 7,2 до 6,2 млн тенге, остальные товары – от шоколада до бытового оборудования – выросли в цене.

В результате чистый экспорт сократился. Его вклад в ВВП снизился, а профицит торгового баланса упал до 4,6% к ВВП против 7,3% годом ранее. Экономический рост все больше смещается в сторону внутреннего спроса и инвестиций, тогда как роль внешнего сектора постепенно уменьшается.

Это создает двойственную ситуацию. С одной стороны, нефтяная зависимость начинает размываться за счет аграрного направления. С другой – импортозависимость остается высокой, а внешний баланс становится менее устойчивым.

По прогнозам правительства, в 2026 году экспорт может сократиться до 77,1 млрд долларов, а импорт вырасти до 67,7 млрд. Профицит в этом случае уменьшится до 9,4 млрд долларов. Это усилит давление на валютный рынок и может увеличить нагрузку на резервы Нацбанка при неблагоприятной конъюнктуре.

Таким образом, 2025 год нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, нефть перестает быть безусловной опорой, а агросектор впервые берет на себя часть внешнеэкономической нагрузки. Вопрос теперь в темпах. Если аграрный экспорт будет расти быстрее, чем снижается сырьевой, страна действительно получит шанс сократить нефтяную зависимость.

Ранее мы рассказали, как проходит взаимная торговля Казахстана с соседями по ЕАЭС.