Курс доллара еще немного снизился на торгах 13 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,75 тенге, снизившись на 0,07 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 6,47 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,10 тенге (+0,0095).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,4-512,4 тенге, евро – по 593,6-598,1 тенге, рубли – по 6,37-6,49.

Мировые цены на нефть растут на торгах 13 января.

Так, стоимость Brent выросла на 1,86%, до $65,06 за баррель.

При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года вырос на 2% – до $60,69 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 509,84 тенге, евро – 595,75 тенге, рубля – 6,47 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 января, можно здесь.