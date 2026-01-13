Курс доллара еще немного снизился на торгах 13 января
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,75 тенге, снизившись на 0,07 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,47 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 73,10 тенге (+0,0095).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,4-512,4 тенге, евро – по 593,6-598,1 тенге, рубли – по 6,37-6,49.
Мировые цены на нефть растут на торгах 13 января.
Так, стоимость Brent выросла на 1,86%, до $65,06 за баррель.
При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года вырос на 2% – до $60,69 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 509,84 тенге, евро – 595,75 тенге, рубля – 6,47 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 января, можно здесь.